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    IG發布限制政策 降低可疑人士與未成年接觸的機會

    網路社群「Instagram」發布保護未成年使用者的新公告，（法新社）

    網路社群「Instagram」發布保護未成年使用者的新公告，（法新社）

    2021/03/17 23:14

    〔即時新聞／綜合報導〕熱門社群應用程式「Instagram」（IG）於16日公告新政策，為保護未成年用戶的安全，將要限制成年用戶的私訊權限。該項政策將於月底在部分國家及地區實施，未來也會擴大至全球用戶。

    綜合媒體報導，IG將在月底開始實施，成年使用者無法向尚未追蹤的未成年使用者發送私訊。

    IG最新發布的公告寫道「我們要求年滿13歲才能註冊，並要求新用戶在註冊時提供真實年齡。」儘管許多人會隱瞞自己的真實年齡，官方對此也回應，「要在網路驗證真實年紀非常困難，但業界很多人都在為此努力。」。

    IG官方說，若未成年者與行為可疑的成年者有互動，像是對18歲以下的人發送大量朋友邀請及私訊要求，官方隨即會收到通知，並且會限制可疑的成年人藉由「標籤」或是「探索」等功能，來接觸到18歲以下的用戶。

    IG官方提到，他們認為所有用戶都要能安全地使用應用程式，尤其是在保護年輕人方面，新政策即是努力的一環，團隊將持續發展避免成年人對未成年人有不適當互動的可能性。

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