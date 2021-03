IG發布限制政策 降低可疑人士與未成年接觸的機會

2021/03/17 23:14

〔即時新聞/綜合報導〕熱門社群應用程式「Instagram」(IG)於16日公告新政策,為保護未成年用戶的安全,將要限制成年用戶的私訊權限。該項政策將於月底在部分國家及地區實施,未來也會擴大至全球用戶。

綜合媒體報導,IG將在月底開始實施,成年使用者無法向尚未追蹤的未成年使用者發送私訊。

IG最新發布的公告寫道「我們要求年滿13歲才能註冊,並要求新用戶在註冊時提供真實年齡。」儘管許多人會隱瞞自己的真實年齡,官方對此也回應,「要在網路驗證真實年紀非常困難,但業界很多人都在為此努力。」。

IG官方說,若未成年者與行為可疑的成年者有互動,像是對18歲以下的人發送大量朋友邀請及私訊要求,官方隨即會收到通知,並且會限制可疑的成年人藉由「標籤」或是「探索」等功能,來接觸到18歲以下的用戶。

IG官方提到,他們認為所有用戶都要能安全地使用應用程式,尤其是在保護年輕人方面,新政策即是努力的一環,團隊將持續發展避免成年人對未成年人有不適當互動的可能性。

Some updates on what we're doing to keep teens safe on Instagram ❤️ Including:



???? Restricting DMs between teens and adults they don’t follow



???? Prompting teens to be careful in DMs even with adults they're connected to



???? Encouraging teens to make their accounts private pic.twitter.com/l1PZ9uwzeG