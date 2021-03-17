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    英國部署印太制衡中國 中官媒嗆帝國夢沒醒：甘做美國小弟！

    英國預計今年調派「伊莉莎白女王號」航空母艦航向太平洋並在南海部署，制衡中國。（歐新社檔案照）

    英國預計今年調派「伊莉莎白女王號」航空母艦航向太平洋並在南海部署，制衡中國。（歐新社檔案照）

    2021/03/17 19:41

    〔即時新聞／綜合報導〕英國16日發布外交與國防政策綜合評估報告，計劃部署印太，鞏固與美國關係，制衡日益擴張的中國影響力。對此，中共官媒《新華社》主辦的《參考消息》刊文痛批英國「大英帝國夢沒醒、甘做美國小弟」。

    由英國首相強森（Boris Johnson）公布的這份報告中，直言中國將對英國的「開放社會」構成巨大威脅，同時提出重塑國際地位，定義「全球化英國」（Global Britain）願景。為此，英國將深化與印太地區民主國家的關係，透露今年會首次調派皇家海軍史上最大戰艦「伊莉莎白女王號」（Queen Elizabeth-class）航空母艦，航向太平洋並在南海部署，以制衡中國。

    對此，《參考消息》17日刊文表示，英國這份報告明確提出尋求擴大在印太地區的存在，削弱中國影響力，對於英首相今年4月將出訪印度、航母戰鬥群部署印太、英外交大臣拉布（Dominic Raab）譴責中國人大「完善」香港選制等，文章怒指英國政府這一系列舉動，是「大英帝國夢還沒醒」，還稱「今天的英國企圖在印太抗衡中國的影響力，只怕心有餘而力不足。」

    另外此份報告明確表示美國是英國重要雙邊夥伴，「與美國的雙邊關係對北約、『五眼聯盟』等組織至關重要，美國是我們最大的雙邊貿易夥伴和親密的投資者。」對此《參考消息》痛批英國「一方面在重溫大英帝國夢，另一方面又甘做美國『小弟』，一味將自己綁在美國的戰車上，只會進一步坐實其已淪為二流國家的尷尬角色。」

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