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    泰王室宮鬥新畫面曝光！ 貴妃斜眼瞪王后 網笑︰覬覦正宮大位

    泰國貴妃詩妮娜被媒體鏡頭捕捉到在王后的身後斜眼瞪對方。（翻攝Andrew MacGregor Marshall推特）

    泰國貴妃詩妮娜被媒體鏡頭捕捉到在王后的身後斜眼瞪對方。（翻攝Andrew MacGregor Marshall推特）

    2021/03/17 16:09

    〔編譯陳成良／綜合報導〕泰國百年來首位貴妃詩妮娜前年遭廢黜，去年9月強勢回歸，恢復所有榮銜，隨後王室宮鬥戲碼高潮一波波，而幾番過招均明顯由正宮娘娘勝出。「泰版甄嬛傳」又有新宮鬥畫面曝光：詩妮娜被媒體鏡頭捕捉到在王后的身後斜眼瞪對方，睥睨的眼神超有戲，煞氣十足，馬上成為議論焦點。

    泰王瓦吉拉隆功16日陪同王后與貴妃出席素攀武里少年法院的落成典禮時，又上演了王后與貴妃同台的「三位一體」戲碼，詩妮娜雖然謹守分際，畢恭畢敬走在王后的後方，但卻是以斜眼瞪人的眼神「遙望正宮」，神情看起來超有戲，似乎難掩心中的傲然輕視與不服氣。

    英國自由投稿記者、也是研究泰國王室的專家馬歇爾（Andrew MacGregor Marshall），馬上就在自家推特轉貼相關照片，還刻意放大貴妃「斜眼瞪王后」的眼神，馬上吸引大批網友熱議，有人笑稱「這是覬覦后位嗎？」還有人幫貴妃的眼神配上台詞，故意解讀為「總有一天，我會站上正宮娘娘大位！」

    詩妮娜去年11月流出1443張穿著清涼的「露毛照」，被影射是幕後黑手的王后素提達隨後神隱，引發揣測。不過，素提達日前強勢回歸，打破被廢傳言，泰國王室近日更罕見公佈詩妮娜公開向泰王與素提達匍匐跪拜的照片，顯示正宮尊榮地位，詩妮娜望塵莫及。

    英國記者馬歇爾還刻意放大貴妃斜眼瞪王后的眼神。（翻攝Andrew MacGregor Marshall推特）

    英國記者馬歇爾還刻意放大貴妃斜眼瞪王后的眼神。（翻攝Andrew MacGregor Marshall推特）

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