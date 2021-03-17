全球首例！ 美國孕婦打莫德納疫苗 母女同有抗體
〔編譯陳成良／綜合報導〕以色列初步研究指出，孕婦接種「輝瑞＆BioNTech」武漢肺炎疫苗可提供胎兒防護力，事實上第一名生下來就帶有武肺病毒抗體的「疫苗寳寳」，已經在美國誕生了！
據美國福斯電視台頻道35（FOX35）報導，佛羅里達州一名女醫護於懷孕36週時接種莫德納（Moderna）疫苗，3星期後產下一名也帶有病毒抗體的健康女嬰，成為全球首位經母親接種武肺疫苗而帶武肺病毒抗體的嬰兒。
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前線醫護人員是美國首批接種武肺疫苗群體之一。佛州大西洋大學婦產科醫師吉爾伯特（Paul Gilbert）與魯德尼克（Chad Rudnick）撰寫的報告指出，該孕婦接種疫苗第一劑後接受檢測，她體內出現抗體，認為抗體可能透過胎盤，讓胎兒也擁有武肺抵抗力。
相關研究成果發表在醫學論文預印本網站MedRxiv上，往後還將發表於其他正式期刊；論文指出，新生兒懷胎期滿、健康且活力十足。
吉爾伯特醫師指出，就他們所知，孕婦接種武肺疫苗，而生下也有抗體的嬰生，這是世上第一例；不過，目前尚不清楚抗體保護力多強、效力能多久。
2位醫師強調，未來幾個月將有數以萬計的母親接種武肺疫苗，需要更多的研究確定抗體在嬰兒體內持續時間，以及需要多少抗體才能為嬰兒提供保護。
事實上，去年新加坡一項研究顯示，5名孕婦感染武肺病毒後產下的嬰兒，都具有病毒抗體，懷疑由母體轉移。
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