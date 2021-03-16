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    中國強推全民「延後退休」 外媒曝中共老招：溫水煮青蛙

    習近平領導下的中國計畫藉由逐步修法，延長法定退休年齡。（美聯社）

    習近平領導下的中國計畫藉由逐步修法，延長法定退休年齡。（美聯社）

    2021/03/16 11:19

    〔即時新聞／綜合報導〕中國政府日前公布的政策規劃顯示，未來將逐步延長法定退休年齡，對此，外媒分析指此為中共典型的「溫水煮青蛙」做法，同時訪問多位中國民眾，披露人民對當局政策的看法。

    根據美國《自由亞洲電台》報導，按當前中國官方對外釋出的資訊，北京當局計畫藉由逐步修法，延長法定退休年齡，有中共高官強調，此一改革並不會一次到位，當前越接近現制中退休年齡的民眾，所受到的影響越少。

    深圳55歲任姓民眾受訪時表示，並不相信政府會如其承諾地漸進性推動改革。

    任男認為，中國養老制度一直存在巨大缺陷，有如一顆未爆彈，而當局延遲退休年齡只是在挖東牆補西牆，未來勢必會引發更多社會矛動。

    報導指出，上述退休年齡改革政策，是中共慣用的「溫水煮青蛙」手法，過去的計畫生育政策也是這種形式，一開始刻意以較緩慢的速度推動，讓民眾習慣、放心，接著很快就會以迅雷不及掩耳之勢加速實施。

    另一位中國民眾更直言，這項改革最終結果就是割韭菜，而這次被割的是70後與80後（即1970、1980年以後出生的中國人民），「因為等到這些人接近退休年齡時，相關政策已全面落地實行，是本政策下最大的潛在受害者」。

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