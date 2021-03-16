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    南韓昨增363例確診 政府擬訂「疫苗接種假」

    南韓國務總理丁世均表示，為了防疫，有必要制定「疫苗接種假期」制度讓國民放心接種，會請保健福祉部等部門盡快研討相關方案。（路透）

    南韓國務總理丁世均表示，為了防疫，有必要制定「疫苗接種假期」制度讓國民放心接種，會請保健福祉部等部門盡快研討相關方案。（路透）

    2021/03/16 10:14

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）單日新增病例較前一天減少19例，連續2天保持在400例以下，昨天新增確診363例（社區感染345例、境外輸入18例），死亡3例，南韓國務總理丁世均表示，為了防疫，有必要制定「疫苗接種假期」制度讓國民放心接種，會請保健福祉部等部門盡快研討相關方案。

    根據《韓聯社》報導，昨天新增病例數依然受週末檢測數量下降的影響而略有減少，但難以斷言疫情有所好轉，各地始於餐廳、幼兒園、醫院、職場等日常生活空間的感染接連不斷，慶尚南道地區的疫情以三溫暖房和娛樂場所為中心不斷蔓延，防疫形勢不容樂觀。

    報導提到，南韓國務總理丁世均今日主持召開中央災難安全對策本部會議時表示，近期的疫情相關指標並不樂觀，若疫情形勢在下週內仍得不到控制，將有可能出現第4波大流行，而疫苗接種方面由於近期接到多起接種後出現發熱等正常免疫反應的報告，為此有必要制定「疫苗接種假期」制度讓國民放心接種，會請保健福祉部等部門盡快研討相關方案。

    報導補充，目前南韓累計9萬638人確診，累計死亡1678人，平均致死率1.74%，迄今共有712萬6077人接受病毒檢測，尚有7萬8044人的結果待檢驗公布。

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