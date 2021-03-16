軍情動態》俄國Su-34轟炸機首次出口 傳阿爾及利亞將採購14架

多方消息來源近日透露，非洲國家阿爾及利亞即將與俄羅斯達成14架Su-34中程戰鬥轟炸機採購協議，圖為Su-34轟炸機。（歐新社資料照）

2021/03/16 10:54

〔即時新聞／綜合報導〕多方消息來源近日透露，非洲國家阿爾及利亞即將與俄羅斯達成14架Su-34中程戰鬥轟炸機採購協議，傳俄方今年1月已開始生產首批6架Su-34戰鬥轟炸機，規劃年底前完工以作為阿爾及利亞飛官與維護人員訓練機，並於2022年上半年展開訓練，而剩下的Su-34中程戰鬥轟炸機將在2022年及2023年交付。

據《Defense World》報導，俄羅斯國防部去年6月為提升遠程航空打擊能力，與蘇霍伊航空集團簽下20架Su-34戰鬥轟炸機採購合約，而這批Su-34戰鬥轟炸機亦會根據俄國在敘利亞戰區的經驗而做出些許更動，除此之外，俄國國防部今年還會與蘇霍伊航空集團簽署改良版的「Su-34M」戰鬥轟炸機。

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《Defense World》指出，對此，有部分中東媒體報導提到，阿爾及利亞採購的Su-34戰鬥轟炸機，有可能包含在俄國國防部去年下訂的20架中，不過目前尚未有官方證實雙方已簽署合約，俄國聯邦軍事技術合作局亦未對此做出評論，但仍有媒體揭露，俄國外銷阿爾及利亞的Su-34戰鬥轟炸機將稱為「Su-34ME」，是依照敘利亞經驗而打造的版本，並影射阿爾及利亞似乎長期以來都是俄羅斯的軍備買家。

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