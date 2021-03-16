為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    軍情動態》俄國Su-34轟炸機首次出口 傳阿爾及利亞將採購14架

    多方消息來源近日透露，非洲國家阿爾及利亞即將與俄羅斯達成14架Su-34中程戰鬥轟炸機採購協議，圖為Su-34轟炸機。（歐新社資料照）

    多方消息來源近日透露，非洲國家阿爾及利亞即將與俄羅斯達成14架Su-34中程戰鬥轟炸機採購協議，圖為Su-34轟炸機。（歐新社資料照）

    2021/03/16 10:54

    〔即時新聞／綜合報導〕多方消息來源近日透露，非洲國家阿爾及利亞即將與俄羅斯達成14架Su-34中程戰鬥轟炸機採購協議，傳俄方今年1月已開始生產首批6架Su-34戰鬥轟炸機，規劃年底前完工以作為阿爾及利亞飛官與維護人員訓練機，並於2022年上半年展開訓練，而剩下的Su-34中程戰鬥轟炸機將在2022年及2023年交付。

    《Defense World》報導，俄羅斯國防部去年6月為提升遠程航空打擊能力，與蘇霍伊航空集團簽下20架Su-34戰鬥轟炸機採購合約，而這批Su-34戰鬥轟炸機亦會根據俄國在敘利亞戰區的經驗而做出些許更動，除此之外，俄國國防部今年還會與蘇霍伊航空集團簽署改良版的「Su-34M」戰鬥轟炸機。

    《Defense World》指出，對此，有部分中東媒體報導提到，阿爾及利亞採購的Su-34戰鬥轟炸機，有可能包含在俄國國防部去年下訂的20架中，不過目前尚未有官方證實雙方已簽署合約，俄國聯邦軍事技術合作局亦未對此做出評論，但仍有媒體揭露，俄國外銷阿爾及利亞的Su-34戰鬥轟炸機將稱為「Su-34ME」，是依照敘利亞經驗而打造的版本，並影射阿爾及利亞似乎長期以來都是俄羅斯的軍備買家。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    軍情動態》土耳其不排除引進Su-57戰機 俄國稱已準備好進行磋商
    2021/03/15 15:52

    軍情動態》土耳其不排除引進Su-57戰機 俄國稱已準備好進行磋商
    軍情動態》俄軍接收8輛T-90M主力戰車 配備多重電光瞄準系統
    2021/03/12 13:07

    軍情動態》俄軍接收8輛T-90M主力戰車 配備多重電光瞄準系統

    換季抗敏神隊友！妙招KO塵蟎魔王
    軍情動態》俄Tu-160M轟炸機完成工廠測試 飛行範圍增1千公里
    2021/03/11 11:19

    軍情動態》俄Tu-160M轟炸機完成工廠測試 飛行範圍增1千公里
    軍情動態》搶食軍機市場 俄羅斯稱Su-57E戰機已有外國詢問
    2021/02/26 11:04

    軍情動態》搶食軍機市場 俄羅斯稱Su-57E戰機已有外國詢問

    褐藻糖膠－帶給您希望與力量
    國際今日熱門
    軍情動態》美軍授予洛馬157億元合約 生產三叉戟二型飛彈
    2021/03/15 11:03

    軍情動態》美軍授予洛馬157億元合約 生產三叉戟二型飛彈

    梅根大爆英王室秘辛搏版面 英媒：她想選2024美國總統
    2021/03/15 11:53

    梅根大爆英王室秘辛搏版面 英媒：她想選2024美國總統

    教師接種AZ疫苗後死亡 義大利西北大區宣布暫停使用
    2021/03/15 11:05

    教師接種AZ疫苗後死亡 義大利西北大區宣布暫停使用

    正妹空姐驗屍報告出爐 在場11名男同志自清仍被追訴
    2021/03/15 13:21

    正妹空姐驗屍報告出爐 在場11名男同志自清仍被追訴

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播