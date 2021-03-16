被高壓脅迫重考9年、放棄就職 日女崩潰弒母肢解：打倒怪物了

日本一名女性因為不符合母親的期望，被高壓控制重考9年，最後憤而弒母。圖為當事女性考取的滋賀醫科大學一景，示意圖。（翻攝該校官網）

2021/03/16 11:26

〔即時新聞／綜合報導〕升學考失利，部分考生會選擇重考，這條備考之路艱辛又孤單，而日本竟有一名女性考生因考不上醫學系被母親強迫重考了9年；這名考生在母親多年高壓控管之下痛苦不堪，身心俱疲的她最後憤而殺害母親，震驚日本社會。該案進入審判程序，處境連法官都不忍，考量加害者「有可同情之處」，最終判處10年有期徒刑定讞。

根據《47NEWS》報導，2018年3月，時年58歲被害者殘破的屍體在滋賀縣內河槽被發現，當地警方在同年6月依棄屍、毀損遺體等罪嫌逮捕在大學醫院以護理師就職的女性桐生希，並在同年9月2度依殺人罪嫌將她逮捕。

該案曝光，也讓桐生希悲慘的處境一同在大眾面前攤開。據法庭資料，現年34歲的桐生希是獨生女，平日只與母親生活，桐生希的母親將所有注意力都投注到她身上，期望將她培養成醫師，桐生希在看完漫畫家手塚治虫名作《怪醫黑傑克》後同樣萌生想成為外科醫師的念頭。然而，事與願違，桐生希在國、高中時的成績並不理想，在應屆大學升學考試的那年醫師夢碎。

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桐生希的母親並不因此放棄對女兒的期望，仍然要求女兒以住家附近的國立大學醫學部為升學目標重考；2005年桐生希報考國立大學醫學部保健學科失利，母親似乎難以接受事實，一邊對親戚宣稱桐生希已經成功考取醫學部，一邊要求桐生希再度重考。桐生希曾有以就職來逃避母親束縛的想法，但礙於未成年，只能向母親低頭；在此期間，母親不僅不給桐生希自由時間，還要求她必須與自己一起洗澡，更沒收她的手機。桐生希曾3度逃家，卻被母親報警或委託偵探尋回。

備考時間長達9年，桐生希的母親最後稍微讓步，同意女兒報考滋賀醫科大學的醫學部護理科，她也在2014年成功入學，兩人一度因此獲得和平的共處時光；可在學習過程中，桐生希萌生想成為「手術室護理師」的念頭，和母親想法相悖，兩人的關係在大2時又因她助產師晉級考試失利而再度產生裂縫。

2017年夏天，當時已經大4的桐生希獲得母校附屬醫院的內定就職機會，母親卻變本加厲，要求桐生希回絕就職機會，並重考助產師學校，還要求桐生希立下誓約書，約定就算考試失敗也要重考，不能去做護理師；同年12月，桐生希在未獲得母親的許可下偷偷持有手機，事跡敗露後遭到母親要求在庭院裡「土下座（下跪道歉）」，母親更將她下跪的樣子拍下、砸爛她偷買的手機，又對她的另一隻手機不斷傳送「煩死了！去死吧！」等可怕訊息。

桐生希心力交瘁，最後在2018年1月萌生殺機，曾透過網路搜尋「如何以刀刃自殺」、「切斷頸動脈人就會迅速死亡」的資訊；同月19日，桐生希的助產師入學考試失利，距離母校醫院就職手續期限又僅剩1週，桐生希企圖向母親說明自己想成為護理師的想法，卻遭母親整夜責罵，桐生希的忍耐終於走到了極限。據桐生希供稱，她在當日深夜就寢前，以要為母親按摩為由藉機靠近對方，持藏在自己房中的菜刀朝母親頸側捅下2刀。

事後，桐生希在推特上曾做「我打倒怪物了，終於可以安心了」發言，並將母親四肢切下，以可燃垃圾丟棄，並將軀體運到河槽棄屍，地點距離住家僅250公尺。該最終案判決在今年2月出爐，原一審判處桐生希20年有期徒刑、實刑15年，大阪高等裁判所二審審奪後認為桐生希有可同情之處，因此判處有期徒刑10年，因檢方、桐生希律師皆未在法定時間內提出上訴，該案判決定讞。

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