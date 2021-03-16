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    中媒爆近5成進口嬰幼用品不合格 網友狠酸：國貨10成

    中媒爆近5成進口嬰幼用品不合格，網友狠酸國貨「10成」不合格。示意圖。（歐新社）

    中媒爆近5成進口嬰幼用品不合格，網友狠酸國貨「10成」不合格。示意圖。（歐新社）

    2021/03/16 11:37

    〔即時新聞／綜合報導〕嬰幼兒用品產品質量安全的重要性不容忽視，上海海關昨公布去年對5大類進口嬰幼產品展開的檢測結果，總體不合格率竟高達47.7%，中國網友對此紛紛狠酸，「這是要帶節奏刺激國貨消費吧！」、「10成（100%）國產嬰幼兒用品不合格」、「絕對不買國產」。

    綜合中媒報導，上海海關去年對「兒童滑板車、嬰幼童服裝、嬰幼童食品與接觸產品、嬰幼童尿布、文具」等5大類進口嬰幼童產品展開檢測，並在199批商品中檢出不合格商品95批，總體不合格率高達47.7%，並於昨公布不合格案例，包括嬰兒奶嘴安全項目不合格、兒童滑板車安全性有疑慮等，引發輿論沸騰。

    對此，中國網友紛紛傻眼表示，「既然不合格，那是怎麼進來的？」、「國內的先檢查一下」、「進口的5成不合格，國產的問題頻發，想問問市場監督是做什麼的？」、「這是要帶節奏刺激國貨消費吧！激素寶寶的產生不都是質檢部門的走過場結果嗎？不是崇洋迷外，是誰也不想讓自己的孩子身體被廢，不敢賭！」、「絕對不買國產」，還有不少人狠酸，「10成（100%）國產嬰幼兒用品不合格」、「不查不知道，一查嚇一跳」，不過也有人認為，「最好就是能不用就不用，回歸原始最安全」。

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