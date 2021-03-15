北方「嚴重汙染」！沙塵暴吞噬中國1/5面積 網崩潰：吃土囉

中國今（15日）遭到近10年來最強沙塵暴襲擊，北京在塵土籠罩下，能見度低於1公里。（彭博）

2021/03/15 23:09

〔即時新聞／綜合報導〕中國今（15日）遭到近10年來最強沙塵暴襲擊，北京在塵土籠罩下，能見度低於1公里。而據中國環境監測總站指出，沙塵暴影響已達「重污染級別」，影響範圍達五分之一國土面積；在中國微博上，網民更是叫苦連天喊「吃土囉」！

中國環境監測總站標準，懸浮微粒（PM10）如果超過每立方公尺420微克，就是嚴重汙染等級，然而今日數據普遍處於每立方公尺1000微克，已經嚴重超標；塵害嚴重的內蒙古鄂爾多斯更是從今日凌晨3點後，就持續在每立方公尺9000微克以上。

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中國監測總站並指，沙塵暴從凌晨席捲內蒙古中西部，在冷空氣作用下持續向南擴展，目前已經影響到內蒙古以及陝西、甘肅、青海還有華北的大部地區，影響範圍幾乎是全中國五分之一。

今日北京等部分地區也發布沙塵暴預警，呼籲各區學校機構暫停戶外活動做好防護。

暴露於空氣危害下的中國網民，則在社群平台抱怨「寧夏人，半夜被嗆醒，直接無法呼吸」、「這場面，還上啥火星啊」、「北京人民鐵肺已全部到岡，吸霾除沙」、「自帶復古濾淨的一天」、「政府不好好保護防護林，就這樣吧」、「大學開學，捲土重來」、「吃土囉」、「吃好吃滿」。

據中國環境監測總站指出，沙塵暴影響已達「重污染級別」，影響範圍達五分之一國土面積。（擷取自微博）

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