南韓3歲女童在家活活餓死 DNA鑑定大逆轉：外婆才是生母

南韓慶北龜尾市3歲女嬰遭棄置空屋餓死，案情出現驚人反轉，原來外婆才是生母。（翻攝自Youtube@실화 On）

2021/03/15 19:42

〔編譯陳成良／綜合報導〕南韓慶尚北道龜尾市發生一宗虐兒慘劇，一名3歲女童被遺棄在家活活餓死，半年後更化為一具乾屍。不過更令人震驚的是，警方逮捕女童的22歲母親後，DNA鑑定結果證實女童非其所出，外婆才是生母！

綜合韓媒報導，案發現場是一幢兩層高住宅。2月10日，警方接獲住在一樓的49歲石姓婦人報案，指在二樓女兒租住的寓所內發現外孫女遺骸。警方以涉嫌殺人及違反兒童福祉法等罪名逮捕了女童的母親金某。據金某交代，自己離婚後一直獨自撫養女兒，去年8月出於對前夫的怨恨以及再婚等原因，她將女兒獨自留在空屋內、離家出走數個月。

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但一個月後，案件離奇出現反轉。警方經過DNA比對發現，死亡女童的生母竟然是外婆。此外，警方採集金女前夫及石婦丈夫的DNA樣本檢驗，其後還鎖定石婦的男友人，但發現他們均不是女童的親生父親。

《東亞日報》14日報導，目前警方初步推測，母女關係的石某和金某在同期懷孕並生下女嬰，因為石某自己肚子裡的女嬰是婚外情結晶，她一直對外隱瞞此事。而金某產女後，便帶著孩子回到娘家居住，石某很可能是在此期間將2個女嬰調包，把自己生下的孩子變為「外孫女」。

本月11日，警方以涉嫌擄掠未成年人的罪名逮捕了石某。不過，雖然DNA結果擺在眼前，但石某矢口否認自己生過女兒，且由於沒有醫院有留下石某產女的紀錄，讓警方的調查取證工作遇到困難。

警方還推測，石某生育時為了不留下醫院紀錄，很可能叫產婆上門或找上密醫，並將孩子委託給寄養人照料。

警方強調，指DNA測試已反複檢驗4次，出錯機會不大，目前把調查重點放在尋找石婦孫女的下落，以及罹難女童的生父身份。警方決定，對過去2年發生的嬰兒死屍事件重啟調查，以找到金某女兒的下落。

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