為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    南韓3歲女童在家活活餓死 DNA鑑定大逆轉：外婆才是生母

    南韓慶北龜尾市3歲女嬰遭棄置空屋餓死，案情出現驚人反轉，原來外婆才是生母。（翻攝自Youtube@실화 On）

    南韓慶北龜尾市3歲女嬰遭棄置空屋餓死，案情出現驚人反轉，原來外婆才是生母。（翻攝自Youtube@실화 On）

    2021/03/15 19:42

    〔編譯陳成良／綜合報導〕南韓慶尚北道龜尾市發生一宗虐兒慘劇，一名3歲女童被遺棄在家活活餓死，半年後更化為一具乾屍。不過更令人震驚的是，警方逮捕女童的22歲母親後，DNA鑑定結果證實女童非其所出，外婆才是生母！

    綜合韓媒報導，案發現場是一幢兩層高住宅。2月10日，警方接獲住在一樓的49歲石姓婦人報案，指在二樓女兒租住的寓所內發現外孫女遺骸。警方以涉嫌殺人及違反兒童福祉法等罪名逮捕了女童的母親金某。據金某交代，自己離婚後一直獨自撫養女兒，去年8月出於對前夫的怨恨以及再婚等原因，她將女兒獨自留在空屋內、離家出走數個月。

    但一個月後，案件離奇出現反轉。警方經過DNA比對發現，死亡女童的生母竟然是外婆。此外，警方採集金女前夫及石婦丈夫的DNA樣本檢驗，其後還鎖定石婦的男友人，但發現他們均不是女童的親生父親。

    《東亞日報》14日報導，目前警方初步推測，母女關係的石某和金某在同期懷孕並生下女嬰，因為石某自己肚子裡的女嬰是婚外情結晶，她一直對外隱瞞此事。而金某產女後，便帶著孩子回到娘家居住，石某很可能是在此期間將2個女嬰調包，把自己生下的孩子變為「外孫女」。

    本月11日，警方以涉嫌擄掠未成年人的罪名逮捕了石某。不過，雖然DNA結果擺在眼前，但石某矢口否認自己生過女兒，且由於沒有醫院有留下石某產女的紀錄，讓警方的調查取證工作遇到困難。

    警方還推測，石某生育時為了不留下醫院紀錄，很可能叫產婆上門或找上密醫，並將孩子委託給寄養人照料。

    警方強調，指DNA測試已反複檢驗4次，出錯機會不大，目前把調查重點放在尋找石婦孫女的下落，以及罹難女童的生父身份。警方決定，對過去2年發生的嬰兒死屍事件重啟調查，以找到金某女兒的下落。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    母親找一輩子...南韓3歲女童失蹤44年竟在美國現身
    2020/10/18 13:06

    母親找一輩子...南韓3歲女童失蹤44年竟在美國現身
    庶女變鳳凰！比利時前國王私生女證明血緣 法院授予公主頭銜
    2020/10/02 10:44

    庶女變鳳凰！比利時前國王私生女證明血緣 法院授予公主頭銜

    換季抗敏神隊友！妙招KO塵蟎魔王
    美警破解40年無頭男屍懸案 死者竟是百年前殺妻兇嫌
    2020/01/03 22:28

    美警破解40年無頭男屍懸案 死者竟是百年前殺妻兇嫌
    悲！DNA鑑定是親生女 結果還是養到別人的孩子...
    2019/12/17 15:37

    悲！DNA鑑定是親生女 結果還是養到別人的孩子...

    褐藻糖膠－帶給您希望與力量
    國際今日熱門
    武漢肺炎》香港疫苗龜速接種 林鄭月娥也表不滿
    2021/03/14 21:39

    武漢肺炎》香港疫苗龜速接種 林鄭月娥也表不滿

    尷尬了！中國想提供奧運選手疫苗 澳洲秒拒絕：不考慮
    2021/03/15 00:03

    尷尬了！中國想提供奧運選手疫苗 澳洲秒拒絕：不考慮

    不滿等太久與外送員爆衝突 美妝網紅破相見血
    2021/03/14 23:12

    不滿等太久與外送員爆衝突 美妝網紅破相見血

    武漢肺炎》印度第2波疫情升溫！ 日增2.5萬例創今年最高
    2021/03/14 23:05

    武漢肺炎》印度第2波疫情升溫！ 日增2.5萬例創今年最高

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播