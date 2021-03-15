軍情動態》美軍授予洛馬157億元合約 生產三叉戟二型飛彈

美國國防部於近日宣佈授予洛克希德馬丁約新台幣157.6億元合約，生產三叉戟D5潛射彈道飛彈。圖為美海軍試射三叉戟D5潛射彈道飛彈。（路透資料照）

2021/03/15 11:03

〔即時新聞／綜合報導〕美軍上月才在佛羅里達州海岸試射未裝配核彈頭的「三叉戟二型」（Trident Ⅱ，又稱三叉戟D5）潛射彈道飛彈，以便得知新型飛彈的可靠性與準確性，在測試結束一個月後，美國國防部於近日宣佈授予洛克希德馬丁約新台幣157.6億元合約，生產三叉戟D5潛射彈道飛彈。

據《Defense World》報導，美國國防部13日發佈聲明表示，美海軍已授予洛克希德馬丁價值5.59億美元（約新台幣157.6億元）合約，委以生產代號UGM-133A的三叉戟D5潛射彈道飛彈，包含系統部署支持等，預期作業將在2026年9月30日完成。

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《Defense World》指出，在出資經費部分，5.59億美元由海軍2020財年及2021財年經費分別出資4.77億美元（約新台幣134.5億元）與800萬美元（約新台幣2.26億元），而英國則出資7400萬美元（約新台幣20.87億元）。據了解，三叉戟D5潛射彈道飛彈射程可超過7360公里，為美軍海基核威懾力量的關鍵之一，可部署在美國海軍俄亥俄級核潛艇與英國海軍前衛級核潛艇上。

自由時報

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