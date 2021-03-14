日本活火山乘鞍岳驚傳雪崩！ 疑有多名滑雪客遭活埋

日本乘鞍岳在今早驚傳雪崩，疑出有複數滑雪客遭活埋。（圖擷自wiki）

2021/03/14 11:10

〔即時新聞／綜合報導〕日本第三高活火山「乘鞍岳」在今（14日）早驚傳雪崩，疑出有複數滑雪客遭活埋。

據日本《共同社》報導，日本飛騨山脈乘鞍岳在當地時間今早10點許發生雪崩，長野縣松本市消防單位獲報有多名滑雪客遭到波及，目前正趕赴現場進行確認搜救；乘鞍岳是活火山，標高3026公尺，因外觀與馬鞍相似而得名，是日本中央分水嶺的最高點，在日本的火山中高度僅次於富士山和御嶽山。

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