囂張！ 中國嗆日本：別幻想我們會停止派船到釣魚台

日本政府人士透露，中國在實施《海警法》後，曾透過外交管道向日本重申釣魚台為中國領土。（法新社）

2021/03/14 08:24

〔即時新聞／綜合報導〕中國在1月通過《海警法》，在2月1日開始實施《海警法》後，中方變本加厲地出動海警船侵擾釣魚台列嶼（日本稱尖閣群島），令中日兩國在釣魚台的主權爭議越演越烈。在然而中國在實施《海警法》後，日本政府人士透露，中國曾透過外交管道向日本重申釣魚台為中國領土，更向日方強調「不要幻想中國會停止派遣海警船進入釣魚台週邊海域」。

根據日本《共同社》報導，日本政府人士指出，中方除了在2月下旬透過外交管道重申釣魚台列嶼是中國的固有領土之外，還表示海警局追蹤日本漁船是因為它們駛入「中國領海」所致，而中方聲稱，對日方的應對措施已經十分克制，沒有強行驅逐海上保安本部巡邏船及日本漁船或是使用水槍或武器壓制。

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另外，中方甚至強調，「不要幻想中國會停止讓海警船駛入釣魚台週邊海域及尾隨日本漁船的做法」，日方對此表達強烈反對，表示「堅決無法接受中方駛入領海」，日方告知中國「不存在應當解決的主權問題」，未來遇到相同狀況時，將要求中方立即駛離「尖閣群島領海」。

日本海上保安本部指出，自從《海警法》實施後，中國海警船截至3月12日為止共有6天駛入尖閣群島領海，共計達14艘，每當有海警船駛入領海時，日方都會透過外交管道向中方抗議。

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