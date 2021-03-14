為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    囂張！ 中國嗆日本：別幻想我們會停止派船到釣魚台

    日本政府人士透露，中國在實施《海警法》後，曾透過外交管道向日本重申釣魚台為中國領土。（法新社）

    日本政府人士透露，中國在實施《海警法》後，曾透過外交管道向日本重申釣魚台為中國領土。（法新社）

    2021/03/14 08:24

    〔即時新聞／綜合報導〕中國在1月通過《海警法》，在2月1日開始實施《海警法》後，中方變本加厲地出動海警船侵擾釣魚台列嶼（日本稱尖閣群島），令中日兩國在釣魚台的主權爭議越演越烈。在然而中國在實施《海警法》後，日本政府人士透露，中國曾透過外交管道向日本重申釣魚台為中國領土，更向日方強調「不要幻想中國會停止派遣海警船進入釣魚台週邊海域」。

    根據日本《共同社》報導，日本政府人士指出，中方除了在2月下旬透過外交管道重申釣魚台列嶼是中國的固有領土之外，還表示海警局追蹤日本漁船是因為它們駛入「中國領海」所致，而中方聲稱，對日方的應對措施已經十分克制，沒有強行驅逐海上保安本部巡邏船及日本漁船或是使用水槍或武器壓制。

    另外，中方甚至強調，「不要幻想中國會停止讓海警船駛入釣魚台週邊海域及尾隨日本漁船的做法」，日方對此表達強烈反對，表示「堅決無法接受中方駛入領海」，日方告知中國「不存在應當解決的主權問題」，未來遇到相同狀況時，將要求中方立即駛離「尖閣群島領海」。

    日本海上保安本部指出，自從《海警法》實施後，中國海警船截至3月12日為止共有6天駛入尖閣群島領海，共計達14艘，每當有海警船駛入領海時，日方都會透過外交管道向中方抗議。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    海警法試圖推翻日本對尖閣控制權 前防衛副大臣示警：中國是來真的
    2021/03/08 10:29

    海警法試圖推翻日本對尖閣控制權 前防衛副大臣示警：中國是來真的
    聲稱釣魚台主權屬於日本 美國國防部道歉
    2021/02/27 20:47

    聲稱釣魚台主權屬於日本 美國國防部道歉

    「允將大作」國際團隊，打造A7 核心地標新視野！
    中國海警船頻闖釣魚台 日：登島必開火
    2021/02/26 05:30

    中國海警船頻闖釣魚台 日：登島必開火
    日本警告可能射擊海警船 中國官媒忙喊：有問題可協商
    2021/02/25 23:17

    日本警告可能射擊海警船 中國官媒忙喊：有問題可協商

    台股基金好威 千里良馬就選這檔
    中國海警船若登陸釣魚島 日本政府：視為犯罪可開火
    2021/02/25 17:00

    中國海警船若登陸釣魚島 日本政府：視為犯罪可開火
    國際今日熱門
    中國改香港選制下一步？ 美議員：習近平想重回帝制
    2021/03/13 10:14

    中國改香港選制下一步？ 美議員：習近平想重回帝制

    軍情動態》美若在日本部署飛彈 俄羅斯嗆絕對報復
    2021/03/13 10:02

    軍情動態》美若在日本部署飛彈 俄羅斯嗆絕對報復

    英國失蹤女子莎拉遺體林地尋獲 涉殺人重嫌警察13日出庭受審
    2021/03/13 10:18

    英國失蹤女子莎拉遺體林地尋獲 涉殺人重嫌警察13日出庭受審

    南韓確診破9.5萬！疫情下「5成」年輕女性感到抑鬱
    2021/03/13 09:40

    南韓確診破9.5萬！疫情下「5成」年輕女性感到抑鬱

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播