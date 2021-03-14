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    中國淫亂嫩女警曝光？網友亂搜照片 苦主：我快崩潰了

    中國1名女子被誤認成犯案的女輔警，當事人出面急喊「我快崩潰了」。（圖取自微博）

    中國1名女子被誤認成犯案的女輔警，當事人出面急喊「我快崩潰了」。（圖取自微博）

    2021/03/14 01:18

    〔即時新聞／綜合報導〕中國江蘇省1名「90後」女性輔警從19歲起，相繼爬上9名中國官員的床，敲詐得手400多萬人民幣（約台幣1738萬元），被移送法辦後判決近日出爐，中國網友肉搜卻錯用照片，當事人出面急喊「我快崩潰了」。

    綜合媒體報導，江蘇省連雲港市1名女輔警許艷從19歲開始，相繼和中共政府官員發生性關係，完事後卻以懷孕向官員們索取「經濟補償」，已知涉案男性當中，有當地2名無職級人士、1名小學校長、1名政府機關工會主席、1名醫院副院長，還有2名公安局副局長與2名派出所所長。

    中國官方得知此事後狂壓消息，卻擋不住中國網友們的好奇心，許多人開始肉搜女警的照片，發現她的生活照外型清秀亮麗，有著1頭烏黑亮麗的長髮，以及1雙濃眉大眼，1張鵝蛋臉上的櫻桃小口讓許多中國網友直呼「太美了」，甚至有人認為「難怪高官陷入金錢陷阱」。

    不過，照片中的真實女子出面喊冤，她透過影片指出，「12號晚上的7點開始，手機上很多朋友告訴我，有人盜用了我的照片，主要是在這個今日頭條，關於最近特別火的一個江蘇女輔警，敲詐勒索別人400萬的這個事情」，她說：「對我真的是已經造成很大的影響，我整個人現在基本上已經快崩潰了！」

    而也有中國網友發現，該國媒體《搜狐》2019年發布的警情通報中，有1名叫做「許艷」的女子，可能是這起案件的女輔警，但是經過比對，她出生在1987年，並不符合「90後」這個提件，因此該名女子的真實長相目前仍不得而知。

    照片中的真實女子錄製影片出面喊冤。（圖取自微博）

    照片中的真實女子錄製影片出面喊冤。（圖取自微博）

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