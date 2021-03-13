恐怖！列車行駛中電線短路 整列車廂竟陷入火海

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印度週六發生火車大火。（圖取自Nedrick News@nedricknews）
〔即時新聞／綜合報導〕印度週六（13日）1列從德里（Delhi）開往德哈拉丹 （Dehradun）的火車驚爆大火，整列車廂陷入火海，當局緊急出動消防隊趕往救火，驚悚的影片也在網路上曝光。
根據《news18》報導，印度官員指出，起火點是位於列車C4車廂內，由於電線短路進而引發火勢，目前車上乘員全數撤離，沒有人員傷亡，詳細事故原因有待後續排查。
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