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    從小就參加荒淫派對！澳洲億萬富豪女兒曝內心想法

    澳洲的菸草大亨貝農女兒、露奇亞娜（見圖）表示，從小參加父親舉辦的X級派對，讓她擁有開闊的胸襟與思想。（圖擷取自「luccianabeynon」Instagram）

    澳洲的菸草大亨貝農女兒、露奇亞娜（見圖）表示，從小參加父親舉辦的X級派對，讓她擁有開闊的胸襟與思想。（圖擷取自「luccianabeynon」Instagram）

    2021/03/13 16:53

    〔即時新聞／綜合報導〕澳洲菸草大亨貝農（Travers Beynon）生活荒淫，以「一夫多妻」著稱，經常在社群平台分享女友的火辣照片、影片，吸引外界眾多注意。對此，他的女兒露奇亞娜（Lucciana Beynon）表示，從小參加父親舉辦的X級派對，反而讓她擁有開闊的胸襟與思想，又說從小身邊就有多名女性在身邊，是相當有趣的事情，但她堅稱「對於多夫或多妻，我做不到」。

    根據《太陽報》 報導提到，貝農曾宣稱「他的床上長期有4名女性伴眠，但還是經常睡不著」。現今19歲的露奇亞娜表示，「父親身邊雖然有數名女性朋友，但太太只有1個」，也不認同外界稱父親為性主義者，她並不在乎父親所做的事情，強調「父親開心就好」，然而提到這種一夫多妻的感情關係，露奇亞娜則表示「對我來說，我是做不到的」。

    露奇亞娜透露，貝農的「糖果屋豪宅」（Candyshop Mansion）準備一場派對至少花費24萬英鎊（新台幣約938萬元），現場會有多位穿著比基尼、身材火辣的女性，許多特殊的表演以及提供大量的酒水與食物給賓客享用。

    露奇亞娜提到，從小就參加爸爸舉辦的X級派對，剛開始貝農會限縮她待在派對上的時間，但隨著年紀的增長，她能享受派對的時間也逐漸拉長，貝農認為派對上所發生的事情，可以讓她開拓眼界，對此露奇亞娜認為「這種生活方式讓她成為一個思想開放的成年人 」。

    據知，貝農被稱為澳洲版的「花花公子」，他所舉辦的派對因淫亂無度而聲名狼藉，地點位於約200萬英鎊（新台幣約7820萬元）的黃金海岸豪宅，從約12000名申請人當中，篩選至1200名的VIP賓客，才可以前來享受這場「盛宴」。

    報導指出，貝農身價約有1.21億英鎊（新台幣約47.3億元），但相當注重孩子教育，露奇亞娜說「父親並沒有給她想要的一切東西，因此讓她學會金錢的價值」。目前露奇亞娜住在倫敦，並在ASOS擔任模特兒，也同時在麥當勞兼職打工。

    澳洲的菸草大亨貝農，身邊總是有著數名女性朋友。（圖擷取自「candyshopmansion」Instagram）

    澳洲的菸草大亨貝農，身邊總是有著數名女性朋友。（圖擷取自「candyshopmansion」Instagram）

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