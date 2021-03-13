驚悚畫面！重慶老人過馬路被大貨車撞倒 後2輛車接力輾壓

中國重慶市九龍區11日發生驚悚車禍；圖為撞倒老人的12輪大卡車。（翻攝時間視頻）

2021/03/13 11:10

〔即時新聞／綜合報導〕中國重慶市九龍區11日發生驚悚車禍，一名老人在馬路上前行，行至大卡車前竟遭對方撞倒；一台12輪大卡車撞倒老人後疑似察覺異物感，一度停下，但並未下車查看，數秒後逕自駛去，而接在卡車後的計程車及轎車竟也跟著毫不猶豫的壓過老人。事後，車禍影片曝光，3個駕駛的行徑引發中國網友不滿，目前當地交警部門已介入調查。

綜合中媒及中國官方資訊，關於老人情況，有中媒報導稱當場死亡，但數個中國地方檢察單位則聲稱「事故傷亡情況正在核實中」。

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事發監視錄影器片段曝光，畫面可以見到當時老人過馬路，行走速度較為緩慢，行至路中疑似交通號誌已變，正好處在一輛12輪大卡車正前方的他遭大車逼近；老人極力閃避，卻不敵大卡車速度被撞倒，卡車撞到人後持續行駛一小段路，監視器畫面中，老人就像被卡車吞噬一樣消失在車體之下。

大卡車疑似察覺有異，然而稍停數秒便逕自離去，沒有下車查看，更可怕的是，大卡車後方的計程車也像沒見到倒地不起的老人，一樣催下油門往前開，老人甚至被絞進車底，被計程車又往前帶了一小段路；計程車在監視器畫面上分明有劇烈顛簸，但駕駛卻像沒事一樣離去。

前兩車未下車察看，接在計程車後方的白色轎車也無情從老人身上壓過，直到第4台車停下，老人才未持續遭後車輾壓。事件引起中國網友熱議，有人認為大卡車可能是視線死角，猜卡車司機覺得「可能是覺得是路面不平造成的顛簸吧。後面兩車沒看見可就說不過去了」、「後面的出租車（計程車）跟白車沒看到也沒感覺到就神奇了，出租車那些老司機壓個小磚頭都知道吧」、「特別是第二輛出租車，把老頭輾出去五米遠，百分之百知道自己輾到東西了」。

不過也有中國網友認為老人違反交通規則、未走斑馬線在先，事實上，影片中還能看到旁邊有天橋，「這個看起來不是斑馬線...只能說行人負主要責任」、「如果橫穿馬路發生事故是路人全責，還會出現這種情況嗎？」、「最討厭橫穿馬路的人，捨不多走幾步路」。

對此，當地交警部門表示，事故傷亡情況正在核實中，涉事車輛駕駛正接受調查。

監視錄影器可見老人被計程車帶出一段距離。（翻攝時間視頻）

老人接著被白色轎車壓過。（翻攝時間視頻）

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