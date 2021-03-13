美紐約州長古莫遭7女控性騷 民主黨2參議員呼籲下台

美國民主黨籍紐約州長古莫（Andrew Cuomo）陷入性騷醜聞，民主黨參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）、參議員陸天娜、眾議員加修—寇蒂茲（Alexandria Ocasio-Cortez）都已出面呼籲古莫下台。（法新社）

2021/03/13 09:46

〔即時新聞／綜合報導〕美國民主黨籍紐約州長古莫（Andrew Cuomo）捲入性騷醜聞，目前又有第7女出面控訴古莫曾對她上下其手，民主黨參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）、關注反性騷和性虐的參議員陸天娜、眾議員加修—寇蒂茲（Alexandria Ocasio-Cortez）都已出面呼籲古莫下台。

據《路透》報導，女記者貝克曼（Jessica Bakeman）於12日透露，古莫經常會把他的手放到自己身體上，包括2014年在一次聚會合影的時候，後來古莫向她表示「抱歉，我讓妳不舒服了嗎？我以為我們的關係很穩定。」

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貝克曼說，她當時真的不想要古莫手放到她身上時還向鏡頭微笑，不過迅速拍一張照片顯然比反駁有權有勢的政客更不會起糾紛。貝克曼指出，她從未認為古莫想和她做愛，但這和性無關而與權力有關。

在超過55位民主黨紐約州議員要求古莫辭職、州議會著手展開彈劾調查後，民主黨參議員舒默和陸天娜也發表聯合聲明，強調「由於多重、可信的性騷和不當行為指控，很顯然古莫州長失去政界夥伴和紐約人民的信心。」

現年63歲的古莫和前妻育有3名20多歲的女兒，他強調在確認所有事實之前要求政治家下台是非常魯莽且危險的。古莫說，女性當然有權站出來捍衛自己，但這些指控存在著問題，他根本就沒有做過性騷的舉動。

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