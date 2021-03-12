花豹咬住女童頭部！多人濺血受傷 驚悚瞬間曝光

印度昨日發生花豹攻擊事件。（翻攝自YouTube）

2021/03/12 10:14

〔即時新聞／綜合報導〕印度昨日發生花豹攻擊事件，現場多人濺血，前來參與救援的警察也遭受波及，總共4人受傷。相關單位隨後進行救援行動，並以鎮靜劑制服這隻花豹，目前牠已被捕獲，並被釋放回森林中。

綜合外媒報導，印度一隻花豹昨（11）日從中央邦（Madhya Pradesh）的拉拉曼達爾野生動保區（Ralamandal Wildlife Sanctuary）逃出後，闖入林博迪村（limbodi），並襲擊一處民宅，一名女童當場被花豹含住頭部，在激烈拚搏下花豹鬆口，這名女童總算逃過一劫，但仍渾身是血。

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從流出的現場畫面，更可以看見一名戴著綠色工地帽的男子被花豹緊緊咬住，隨後拖至建築物內，場面驚悚，幸好最後男子成功掙脫逃離。

事件發生後，動保團隊到場展開營救行動，一名動保森林人員受傷；包含這名工作人員，花豹總共造成4人受傷，目前傷者都已送醫進行治療。

領導救援團隊的亞達夫博士（Uttam Yadav）指出，5年以來已經4度發生野生花豹入侵的狀況，由於花豹動作敏捷，且善於藏匿，因此他建議當地民眾晚上不要出門；亞達夫也強調，城市周遭中的叢林出現食物短缺的狀況，是花豹會進入城市對人類造成威脅的主因之一。

最後這隻花豹在一個農舍被棍棒打跑，隨後救援團隊以鎮靜劑飛鏢制服了這隻造成多人受傷的花豹；經過獸醫檢查後，花豹被放回了森林。

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