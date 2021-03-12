熊媽媽帶3小熊不請自入民宅 汽油外洩事跡敗露

美國加州一處民宅遭到熊媽媽帶小熊入侵，所幸當時屋主不在家，無人受傷。圖為加州當地黑熊示意圖，非當事熊。（路透）

2021/03/12 11:47

〔即時新聞／綜合報導〕氣候轉暖，野外的熊也開始恢復活動；美國加州金斯海灘（Kings Beach）警方指出，日前一處民宅遭到黑熊入侵，所幸當時屋主不在家，無人受傷，但熊依舊造成了財產損失。普萊瑟郡警局公開屋內損失情況，表示熊的嗅覺比尋血獵犬好上7倍，呼籲當地民眾務必留意住家環境，以免這些「重量級貴客」來訪。

根據《福斯新聞》報導，金斯海灘小鎮一間民宅遭到熊入侵，熊媽媽帶著3隻小熊拆開了屋子牆壁的木板後闖入屋中地下室，當地警方描述，這些熊的破壞行為釀成屋主財產損失，其中包括汽油外洩等，所幸屋內當時無人，沒有傷亡。

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外洩的汽油味引起鄰居警覺並報警處理，警方協同野生動物單位到場後順利將這些不請自來的熊趕走，事後也公開了當事屋主的財產損失情況；當地警方提醒，居民應隨時確保門窗及車輛上鎖，同時應留意勿於熊可輕易接觸到的地方遺留食物或食物包裝紙，同時也應該將垃圾投入防熊垃圾桶中。

當地警方解釋，「熊的嗅覺非常靈敏，牠們可以追蹤大約20英里（約32公里）遠的氣味，牠們的嗅覺甚至比擅長以氣味搜尋目標的尋血獵犬（blood hound）好上7倍」。

對此，當地住戶留言感謝警方的提醒，也有人開玩笑表示「請問這些熊在哪被依入侵民宅逮捕呢？」當地警局則幽默回應「這次我們給牠口頭提醒後就放牠走了」；也有當地居民強調，「是人類入侵熊熊們的居住地在先」，牠們也是當地生活環境的一部分，人類只要按建議做好防熊措施就好。

不過，加州這名屋主並非唯一住家慘遭熊入侵的人，2月時，田納西州也有一處民宅被尋找住宿點的熊一家入侵地下室，同樣也是因為造成汽油外洩而導致事跡敗露；然而，田納西州的這名屋主相當大方，在修繕完熊造成的破壞後，他也樂意將空間借給熊一家，好讓被被嚇跑的熊媽媽可以回來與小熊團圓。

當地警方公開了屋主財產損失情況。（翻攝Placer County Sheriff's Office粉專）

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