日相菅義偉4月赴美 拜登總統首度會面外國領袖

日本首相菅義偉4月訪美與美總統拜登見面。（彭博）

2021/03/12 10:35

〔即時新聞／綜合報導〕日本政府宣布，首相菅義偉將在4月訪問美國，與總統拜登會面討論印太地區議題。

綜合外媒報導，官房長官加藤勝信表示，菅義偉將在4月上旬前往美國，也會是第一位與拜登面對面的外國領導人。他還說，這場會面也是為了展現美日維護印太地區自由、公正的強烈承諾。

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