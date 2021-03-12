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    沒有實體！數位藝術品在佳士得19億成交創全球首例

    《每一日－第一個5000日》當地時間週四在佳士得拍賣上以近7000萬美元成交。（路透）

    《每一日－第一個5000日》當地時間週四在佳士得拍賣上以近7000萬美元成交。（路透）

    2021/03/12 09:59

    〔即時新聞／綜合報導〕藝術也逃不過數位化浪潮！一幅沒有實體的數位作品當地時間週四在佳士得拍賣上以近7000萬美元成交，創下史上首例數位藝術品在全球主流拍賣會上成交的紀錄。

    綜合外媒報導，由39歲的美國數位藝術家「Beeple」溫克曼（Mike Winkelmann）創作的《每一日－第一個5000日》（Everydays - The First 5000 Days），是一幅歷時13年用5000張獨立影像所組合而成的拼貼畫，起標價100美元，最終以6934萬美元（約新台幣19.6億元）賣出，也把溫克曼推至全球身價前三高的現存藝術家。

    至於沒有實體的藝術品該如何認證、保存？主要是使用非同質化代幣（NFT，non-fungible token）技術，可說是一種數位帳本，讓作品的原創和持有者得以被驗證，是近來許多數位藝術品得以交易的原因之一。特斯拉執行長馬斯克的妻子葛萊姆絲（Grimes）近日也以580萬美元賣出她的數位作品集。

    溫克曼也說，若沒有NFT，收藏數位藝術照理來說是行不通的，「我是真心認為這將會被視為藝術歷史的下一個篇章。」

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