挪威冰島暫停施打AZ疫苗 英國強調安全又有效

挪威、冰島也跟進丹麥的腳步，宣布暫停施打AZ疫苗。圖為丹麥工作人員在處理庫存的AZ疫苗。（路透檔案照）

2021/03/11 22:13

〔編譯黃靖媗／綜合報導〕丹麥11日出於安全考量，暫停施打英國藥廠阿斯特捷利康與牛津大學共同研發的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗（以下簡稱AZ疫苗），挪威、冰島也於同日稍晚跟進，宣布暫停施打AZ疫苗。對此，英國首相強森的發言人卻仍然堅定捍衛AZ疫苗的安全性。

綜合外電報導，英國首相強森的發言人11日向記者表示，「我們都很清楚AZ疫苗的安全性與有效性，當人們被要求站出來接種時，他們都應該對此充滿信心」。發言人也強調，大眾已經可以看見疫苗施打計畫的成果良好，全國死亡、住院病例數皆顯著下降。

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丹麥11日因國內出現施打AZ疫苗後，產生血栓的案例，宣布暫停接種AZ疫苗，挪威公共衛生機構感染預防與控制中心主任布霍爾姆（Geir Bukholm）也緊急召開記者會，宣布將暫停AZ疫苗的施打。

但歐盟藥品管理局（EMA）表示，他們的調查並未找到任何疫苗導致血栓的證據。

目前宣布暫停施打AZ疫苗的國家有愛沙尼亞、立陶宛、盧森堡、拉脫維亞、奧地利、丹麥、挪威，與冰島。

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