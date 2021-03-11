二度帶領全球音樂革命！「錄音帶之父」去世 享耆壽94歲

發明卡式錄音帶錄音帶的荷蘭工程師奧騰斯上週末在家鄉去世，享耆壽94歲。（歐新社）

2021/03/11 11:42

〔即時新聞／綜合報導〕千禧年後出生的年輕一族，可能從未實際看過錄音帶，不少人對這種只能儲存沒幾首歌的方形大東西感到疑惑，事實上，錄音帶問世時卻是轟動全球的大事。外媒指出，發明卡式錄音帶錄音帶的荷蘭工程師奧騰斯（Lou Ottens）上週末（6日）在家鄉去世，享耆壽94歲。

綜合外媒報導，奧騰斯被譽為卡式錄音帶（Cassette Tape）之父，他在1960年作為飛利浦產品開發負責人，帶領團隊開發出世界上第一台便攜式磁帶錄音機，短短3年後，奧騰斯在柏林的電子產品博覽會上，推出了人類史上首個卡式錄音帶，他們當時的宣傳口號是「這玩意小於一包香菸」。

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卡式錄音帶問世後在全球掀起一股革命風潮，統一了此前不同規格的聲音錄製載體，成為一般家庭日常錄音、駕車時播放音樂的首選，改變了人們對聽音樂的想像與習慣。

同時，飛利浦免費發布卡式錄音帶格式的許可，使其在全球市場上占據絕對的主導地位，按預估，卡式錄音帶問世後，全球銷售量達1000億個以上。

此外，奧騰斯領導的團隊也在1979年發表後世累計銷售逾2000億的雷射唱片（CD），再一次改變了人們聽音樂的方式，他本人則在1986年退休，並將這場音樂革命歸功於與他共事的人們。

奧騰斯曾說，「（在研發卡帶與CD的過程中）我們是玩得很開心的大男孩，出發點並不是為了做大事」。

然而，奧騰斯精彩的一生中也有遺憾之處，最大的一點便是，飛利浦當時最大的競爭對手SONY開發了首款隨身聽（Walkman），奧騰斯對此曾坦言，隨身聽是卡式錄音帶最理想的硬體配合，「這該是我們做到的，但最終卻由SONY來完成，令人感到痛苦」。

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