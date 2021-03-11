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    南韓連3天日增逾400例 65歲以上接種AZ疫苗

    韓媒報導，南韓武肺疫苗預防接種推進團隊今表示，決定針對滿65以上族群施打阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗。（歐新社）

    韓媒報導，南韓武肺疫苗預防接種推進團隊今表示，決定針對滿65以上族群施打阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗。（歐新社）

    2021/03/11 10:57

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓中央防疫對策本部今通報，截至0時，比前1天新增465例武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診個案，且已連續3天日增400例以上。此外，韓媒報導，南韓武肺疫苗預防接種推進團隊今表示，決定針對滿65以上族群施打阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗。

    綜合韓媒報導，南韓各地接連發生與親友聚會、職場有關零星感染，日增病例將近3週維持在300至500例。新增的465例，社區感染佔444例、逾9成5，首都圈以京畿道、首爾佔大宗，各有178、137例。首都圈外城市個別通報，最多不超過30例。境外移入則有21例，主要來自美國（6例）、印度與印尼（各2例）等13個國家、地區。

    報導指出，南韓武肺疫苗預防接種推進團隊昨召開專門委員會議，除經研究英國與蘇格蘭資料後，得出AZ疫苗在預防感染、降低年長者住院率方面有效的結論，建議政府針對65歲以上族群施打疫苗。

    報導也提到，前述專委會也審議疫苗接種相關標準。例如若起嚴重過敏反應者，不再打第2劑；若接種首劑疫苗後確診，可於隔離結束後打第2劑。

    另外，報導提及，南韓政府將考量本週疫情走勢後，預計明日公布下週起適用的防疫措施調整方案，或繼續維持現行等級、5人以上限聚令。

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