武漢肺炎》香港健身中心爆群聚感染 7員工全中鏢

香港民眾排隊等候接種疫苗。香港今天傳出健身中心10人中鏢武漢肺炎。（資料照，彭博）

2021/03/10 23:44

〔即時新聞／綜合報導〕香港西營盤的健身中心「Ursus Fitness」爆發武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，今天（10日）通報10人中鏢，1名確診教練向媒體透露，該健身中心共7名員工全都中鏢。香港醫生指出，健身中心集合所有易感染病毒的危險因素。

根據《香港01》報導，香港健身中心「Ursus Fitness」疫情爆發，今天通報10人中鏢，其中1名27歲男員工確診，4名員工和5名客人為初步確診。

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1名染疫的教練向媒體透露，該健身中心共7名員工，目前全部都被驗到陽性反應。他稱自己昨天驗為陰性，但今天卻呈陽性反應，目前為無症狀患者。

醫師林緯遜指出，健身中心結合所有傳播病毒的危險因素，因運動時肺活量大，就算戴口罩病毒也可能從口罩側邊噴出，不戴口罩更易傳播。健身器材接觸面積多，不容易徹底消毒，病毒可能存活好幾天。而共用更衣室更易近距離接觸，清洗臉部也不可能戴口罩。

醫師梁子超也說，健身中心位處室內，若通風效果不好，病毒易在環境內傳播，加上運動時呼吸迅速，更易排放病毒。

香港衛生防護中心昨天表示，確診的27歲教練有教授課程，雖部分學員上課有戴口罩，但仍須隔離。

短期內健身中心有5位學生中鏢，梁子超指出，若一同上課的學生確診，則全班都要隔離；若是無共同暴露史的客人，則要強制篩檢，再視狀況決定是否隔離。

香港健身房目前規定員工每14天接受1次篩檢，林緯遜及梁子超都指出14天周期太長，容易走漏感染個案。

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