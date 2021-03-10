為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    武漢肺炎》香港健身中心爆群聚感染 7員工全中鏢

    香港民眾排隊等候接種疫苗。香港今天傳出健身中心10人中鏢武漢肺炎。（資料照，彭博）

    香港民眾排隊等候接種疫苗。香港今天傳出健身中心10人中鏢武漢肺炎。（資料照，彭博）

    2021/03/10 23:44

    〔即時新聞／綜合報導〕香港西營盤的健身中心「Ursus Fitness」爆發武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，今天（10日）通報10人中鏢，1名確診教練向媒體透露，該健身中心共7名員工全都中鏢。香港醫生指出，健身中心集合所有易感染病毒的危險因素。

    根據《香港01》報導，香港健身中心「Ursus Fitness」疫情爆發，今天通報10人中鏢，其中1名27歲男員工確診，4名員工和5名客人為初步確診。

    1名染疫的教練向媒體透露，該健身中心共7名員工，目前全部都被驗到陽性反應。他稱自己昨天驗為陰性，但今天卻呈陽性反應，目前為無症狀患者。

    醫師林緯遜指出，健身中心結合所有傳播病毒的危險因素，因運動時肺活量大，就算戴口罩病毒也可能從口罩側邊噴出，不戴口罩更易傳播。健身器材接觸面積多，不容易徹底消毒，病毒可能存活好幾天。而共用更衣室更易近距離接觸，清洗臉部也不可能戴口罩。

    醫師梁子超也說，健身中心位處室內，若通風效果不好，病毒易在環境內傳播，加上運動時呼吸迅速，更易排放病毒。

    香港衛生防護中心昨天表示，確診的27歲教練有教授課程，雖部分學員上課有戴口罩，但仍須隔離。

    短期內健身中心有5位學生中鏢，梁子超指出，若一同上課的學生確診，則全班都要隔離；若是無共同暴露史的客人，則要強制篩檢，再視狀況決定是否隔離。

    香港健身房目前規定員工每14天接受1次篩檢，林緯遜及梁子超都指出14天周期太長，容易走漏感染個案。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    武漢肺炎》香港今增21人確診 8例本土病例 3例感染源不明
    2021/03/09 23:06

    武漢肺炎》香港今增21人確診 8例本土病例 3例感染源不明
    武漢肺炎》香港政府官員：慢性疾病嚴重者別打中國科興疫苗
    2021/03/08 21:26

    武漢肺炎》香港政府官員：慢性疾病嚴重者別打中國科興疫苗

    林口媒體園區雙商圈【原昕吾境】
    接種中國科興疫苗 香港55歲婦人3天後中風死亡
    2021/03/06 15:27

    接種中國科興疫苗 香港55歲婦人3天後中風死亡
    武漢肺炎》香港餐廳爆疫情已44確診 專家：政府過早放寬措施
    2021/02/28 20:04

    武漢肺炎》香港餐廳爆疫情已44確診 專家：政府過早放寬措施

    超值！全國電子電視7折起限量快搶
    國際今日熱門
    對台軍售 美印太司令：助台維持自我防衛能力
    2021/03/10 01:30

    對台軍售 美印太司令：助台維持自我防衛能力

    印度拘留150羅興亞難民 將遣返緬甸
    2021/03/10 00:46

    印度拘留150羅興亞難民 將遣返緬甸

    怪怪的！視訊開庭她神色有異 檢察官機警：他就在身邊
    2021/03/10 00:36

    怪怪的！視訊開庭她神色有異 檢察官機警：他就在身邊 影片

    中國、俄羅斯攜手 將在月球打造國際研究站
    2021/03/10 06:24

    中國、俄羅斯攜手 將在月球打造國際研究站

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播