英國變種病毒更要命 研究：致死率比舊病毒高100％

研究人員表示，英國變種病毒不僅更易傳播，致死率比舊病毒高出30％至100％。（法新社）

2021/03/10 21:53

〔即時新聞／綜合報導〕去年底在英國首度發現的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）變種病毒已散播到世界各地，研究人員今（10）日表示，該變種病毒不僅更易傳播，其致死率比舊病毒高出30％至100％。

《路透》報導，科學家表示，在一項比較英國人感染變種病毒B117與感染其他病毒株的研究中，發現變種病毒的死亡率「明顯更高」。

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2020年9月，英國首度發現新冠病毒的變種病毒B117，隨著疫情擴散，目前全球100多個國家都有發現這種病毒。它的基因組獲得相對大量的突變，共23個，其中一些讓這種病毒更易傳播。

英國科學家表示，B117的傳播能力比過去主要流傳的新冠病毒高出40％至70％。

週三發表於《英國醫學期刊》（British Medical Journal）的一項英國研究指出，在5萬4906名感染變種病毒的患者中，有227人死亡，但在感染其他變種病毒的相同人數患者中，僅141例死亡。

領導這項研究的艾希特大學（University of Exeter）研究員查倫（Robert Challen）博士說，「加上迅速傳播的能力，這讓B117成為一種應引起重視的威脅」。

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