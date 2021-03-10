為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    英、德、澳都禁！法國准播環球電視網 學者抗議為中國宣傳

    法國日前通過中國官媒CGTN的執照申請，法國知名漢學家侯芷明與巴多投書費加洛報抗議。圖為位在英國倫敦的中國環球電視網CGTN歐洲辦公室。（法新社）

    法國日前通過中國官媒CGTN的執照申請，法國知名漢學家侯芷明與巴多投書費加洛報抗議。圖為位在英國倫敦的中國環球電視網CGTN歐洲辦公室。（法新社）

    2021/03/10 20:41

    〔中央社〕法國最高視聽委員會日前通過中國官媒CGTN的執照申請，引發熱議。法國知名漢學家侯芷明與巴多7日以「法國不該成為中國宣傳的基地」為題投書費加洛報，抗議有關單位的決定。

    法國漢學家、「中國團結」（Solidarite Chine）協會主席侯芷明（Marie Holzman）與漢學家暨譯者巴多（Patricia Batto）在費加洛報（Le Figaro）的投書開頭寫道，「英國通訊管理局」（Ofcom）自2020年9 月便以執照持有者不得受到政治機構控制的新法規為由，企圖撤銷中國環球電視網（CGTN）的播出執照，並於2021年2月4日正式撤照。

    2020年12月起，CGTN便開始接洽法國媒體主管機關「法國最高視聽委員會」（CSA），企圖透過法國衛星繼續在歐洲播送。經過嚴密審查，「出乎所有人的意料」，CSA3日通過CGTN的申請，CGTN獲准繼續在歐洲宣傳。

    專文指出，CGTN隸屬中國中央電視台（CCTV），由中國共產黨中央宣傳部統一指揮。作者引述中國官方文件顯示，CCTV與CGTN的任務為「宣傳黨的理論、政治與政策；規劃與管理大型宣傳報導」，而在海外，則是「正確論述中國的歷史」。

    此外，Ofcom也發現持有中國環球電視網在英國播放執照的星空華文傳媒（Star China Media Limited）並沒有「編輯CGTN播出內容的權利」，而是必須聽命於中國共產黨，因此認定CGTN違反新聞中立準則。

    其中一例，便是CGTN在報導香港民主抗爭時，都只呈現北京觀點，從未報導不同立場。

    報復很快上演：2021年2月12日，英國廣播公司世界新聞頻道（BBC World News）在中國遭到禁播。北京表示，部分有關中國的報導已違反「真實且公平」的新聞準則。在BBC播出2019新型冠狀病毒（Covid-19）起源，以及維族與哈薩克婦女在中國集中營內慘遭性侵的紀錄片後，中國指責BBC散布假消息。

    身為法國少數親身經歷過北京之春的學者，侯芷明在投書中質問，「即使沒有歐洲播出權，CGTN也可以繼續在網路上播出內容，並維持在歐洲的記者與辦公室。究竟為何CSA趕著出手援救全世界最厲害的假消息工具，況且允許在中國報導的西方記者越來越少、工作條件越來越艱難？」

    文章接續提問，「我們真的需要被北京『宣傳』，好知道維吾爾人『幸福、和平、安全地』住在新疆嗎？』。於此同時，維族受害的確切證據不斷累積，以至於美國、加拿大、荷蘭都將它定調為『種族滅絕』？我們真的需要在電視上看到無辜受害者被戴上手銬，在攝影機前背誦中國警察給他們的自白書嗎？」

    侯芷明與巴多兩位學者最後寫道，「法國是否應該與北京合作，抹滅歐洲的最後一絲良心？絕對不可。CSA不該允許CGTN透過法國播放節目」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    中澳又開戰了！播放認罪畫面 央視及環球電視遭澳媒雙殺
    2021/03/05 22:19

    中澳又開戰了！播放認罪畫面 央視及環球電視遭澳媒雙殺
    法國通過牌照申請 中國官媒仍可在全歐播放
    2021/03/04 07:22

    法國通過牌照申請 中國官媒仍可在全歐播放

    林口媒體園區雙商圈【原昕吾境】
    掰掰！中國大外宣機構CGTN也在德國被停播
    2021/02/13 17:48

    掰掰！中國大外宣機構CGTN也在德國被停播
    中共大外宣受挫！ 英國撤銷央視外語頻道執照：不得被政治實體控制
    2021/02/04 20:34

    中共大外宣受挫！ 英國撤銷央視外語頻道執照：不得被政治實體控制

    超值！全國電子電視7折起限量快搶
    國際今日熱門
    性感女警轉行直播主 大玩角色扮演月賺590萬！
    2021/03/09 21:20

    性感女警轉行直播主 大玩角色扮演月賺590萬！

    武漢肺炎》中國推出「國際旅行健康證明」 透過微信APP申請
    2021/03/09 21:34

    武漢肺炎》中國推出「國際旅行健康證明」 透過微信APP申請

    對台軍售 美印太司令：助台維持自我防衛能力
    2021/03/10 01:30

    對台軍售 美印太司令：助台維持自我防衛能力

    不受美企砍政治獻金影響 路透：共和黨小額捐款激增
    2021/03/09 21:12

    不受美企砍政治獻金影響 路透：共和黨小額捐款激增

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播