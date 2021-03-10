英、德、澳都禁！法國准播環球電視網 學者抗議為中國宣傳

法國日前通過中國官媒CGTN的執照申請，法國知名漢學家侯芷明與巴多投書費加洛報抗議。圖為位在英國倫敦的中國環球電視網CGTN歐洲辦公室。（法新社）

2021/03/10 20:41

〔中央社〕法國最高視聽委員會日前通過中國官媒CGTN的執照申請，引發熱議。法國知名漢學家侯芷明與巴多7日以「法國不該成為中國宣傳的基地」為題投書費加洛報，抗議有關單位的決定。

法國漢學家、「中國團結」（Solidarite Chine）協會主席侯芷明（Marie Holzman）與漢學家暨譯者巴多（Patricia Batto）在費加洛報（Le Figaro）的投書開頭寫道，「英國通訊管理局」（Ofcom）自2020年9 月便以執照持有者不得受到政治機構控制的新法規為由，企圖撤銷中國環球電視網（CGTN）的播出執照，並於2021年2月4日正式撤照。

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2020年12月起，CGTN便開始接洽法國媒體主管機關「法國最高視聽委員會」（CSA），企圖透過法國衛星繼續在歐洲播送。經過嚴密審查，「出乎所有人的意料」，CSA3日通過CGTN的申請，CGTN獲准繼續在歐洲宣傳。

專文指出，CGTN隸屬中國中央電視台（CCTV），由中國共產黨中央宣傳部統一指揮。作者引述中國官方文件顯示，CCTV與CGTN的任務為「宣傳黨的理論、政治與政策；規劃與管理大型宣傳報導」，而在海外，則是「正確論述中國的歷史」。

此外，Ofcom也發現持有中國環球電視網在英國播放執照的星空華文傳媒（Star China Media Limited）並沒有「編輯CGTN播出內容的權利」，而是必須聽命於中國共產黨，因此認定CGTN違反新聞中立準則。

其中一例，便是CGTN在報導香港民主抗爭時，都只呈現北京觀點，從未報導不同立場。

報復很快上演：2021年2月12日，英國廣播公司世界新聞頻道（BBC World News）在中國遭到禁播。北京表示，部分有關中國的報導已違反「真實且公平」的新聞準則。在BBC播出2019新型冠狀病毒（Covid-19）起源，以及維族與哈薩克婦女在中國集中營內慘遭性侵的紀錄片後，中國指責BBC散布假消息。

身為法國少數親身經歷過北京之春的學者，侯芷明在投書中質問，「即使沒有歐洲播出權，CGTN也可以繼續在網路上播出內容，並維持在歐洲的記者與辦公室。究竟為何CSA趕著出手援救全世界最厲害的假消息工具，況且允許在中國報導的西方記者越來越少、工作條件越來越艱難？」

文章接續提問，「我們真的需要被北京『宣傳』，好知道維吾爾人『幸福、和平、安全地』住在新疆嗎？』。於此同時，維族受害的確切證據不斷累積，以至於美國、加拿大、荷蘭都將它定調為『種族滅絕』？我們真的需要在電視上看到無辜受害者被戴上手銬，在攝影機前背誦中國警察給他們的自白書嗎？」

侯芷明與巴多兩位學者最後寫道，「法國是否應該與北京合作，抹滅歐洲的最後一絲良心？絕對不可。CSA不該允許CGTN透過法國播放節目」。

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