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    4警在高速道路取締違規遭撞死 超速男竟拍下現場歡呼

    澳洲4名警察在高速公路上執勤遭貨車撞死，但當時超速被取締的普西（見圖）竟在車禍現場拍照分享給友人，還在現場歡呼。（歐新社）

    澳洲4名警察在高速公路上執勤遭貨車撞死，但當時超速被取締的普西（見圖）竟在車禍現場拍照分享給友人，還在現場歡呼。（歐新社）

    2021/03/11 00:10

    〔即時新聞／綜合報導〕澳洲4名警察在高速公路取締違規遭貨車撞死，但竟被人拍照分享給友人並在現場慶祝警察之死。當時因超速而被開罰的男子普西（Richard Pusey）承認拍下現場照片還歡呼的人就是他。

    綜合外媒報導，2020年4月，普西在高速公路上駕駛保時捷，因為超速被4名警察攔下開罰，警方完成相關手續，卻在路肩被貨車撞死，站得有點距離的普西僥倖存活，但他並未立即展開搶救，而是走向被壓在貨車下的警察，拿出手機拍攝還歡呼嘲笑。

    萬萬沒想到，整個過程都被警方胸口前的秘錄器拍了下來，據畫面顯示，普西在警察屍體面前，說著「你死了，真是想不到，絕對想不到」（There you go. Amazing, absolutely amazing），並在離開車禍現場前對屍體謾罵。

    事後，普西因超速與吸毒在家被捕，而警方在家搜捕時，意外發現存在他手機的錄像，此事曝光後，引起輿論與社會的憤怒。普西被控違反公共道德禮儀（outraging public decency）。

    根據當地媒體報導，在澳洲很少因違反公共道德禮儀而被起訴的案例，且依澳洲現行法律並無明確規定最高刑責，此案將於3月31日開庭審理；此外，撞死4名警察的貨車司機也將於本週開庭。

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