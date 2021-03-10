她被伊朗囚禁804天 澳洲學者：好幾次邀我當間諜換自由

曾被伊朗關押的英、澳雙重國籍學者摩爾-吉爾伯特表示，在她被囚期間，伊朗革命衛隊曾邀請她擔任間諜。澳洲天空新聞提供。（美聯社）

2021/03/10 01:04

〔編譯黃靖媗／綜合報導〕英、澳雙重國籍學者摩爾-吉爾伯特（Kylie Moore-Gilbert）曾被伊朗關押804天，去年11月獲釋，9日接受澳洲天空新聞訪問時談及被囚的那兩年。她說，伊朗革命衛隊成員曾數度邀請她擔任間諜，並允諾，假如她「達成協議」，就能獲得自由。

綜合外電報導，摩爾-吉爾伯特認為，伊朗政府想透過外交手段，從澳洲政府身上「撈一點好處」，並意圖利用她的學者身分從事間諜活動。

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她自述，在被拘期間，伊朗革命衛隊曾多次試圖招募她成為伊朗間諜，只要她點頭同意，就能重獲自由。

摩爾-吉爾伯特也提到，她曾獨自被關在禁閉室，禁閉室大小約為2平方公尺，沒有廁所、電視，24小時都開著燈，禁閉室設計的目的就是要「讓人崩潰」。她說，被關在禁閉室時她真的相當崩潰，甚至有過自殺的念頭。

摩爾-吉爾伯特2018年9月準備從伊朗搭機返回澳洲時被伊朗革命衛隊逮捕，之後被控觸犯間諜罪，被判有期徒刑10年，關押於德黑蘭的「埃溫監獄」（Evin Prison）。她始終否認伊朗方面的指控，澳洲政府也稱這些指控毫無根據，最後澳洲政府用關押在泰國的3名伊朗罪犯交換，讓她在去年11月獲釋。

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