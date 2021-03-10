拜登行政命令被轟違憲！12州總檢察長聯合起訴

拜登簽署氣候令，被12州總檢察長聯合起訴。（法新社檔案照）

2021/03/10 00:42

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統拜登1月20日上任首日簽署的多項行政命令中，有1道命令被美國密蘇里州總檢察長施密特（Eric Schmitt）為首的12州總檢察長認為違憲，因此聯合起訴拜登。

綜合外媒報導，密蘇里州總檢察長施密特為首的12州，分別為猶他州、田納西州、南卡羅來納州、奧克拉荷馬州、俄亥俄州、內布拉斯加州、蒙大拿州、堪薩斯州、印第安納州、亞利桑那州、阿肯色州，對拜登的聯合訴訟由施密特密蘇里州的東區聯邦法院提起。

請繼續往下閱讀...

拜登上任首日簽署的第13990號行政命令，要求政府計算溫室氣體污染造成的社會成本，相關數據包括農業生產率、洪水風險增加率與財產損失、生態變化等；十二週聯合起訴書中指出，憲法未賦予拜登（Biden）權力來執行有關命令。

起訴書寫道「拜登總統的命令指示聯邦機構使用這些龐大數據，顯示出聯邦監管權力的巨大擴張，這將侵入美國人生活的各個層面，從汽車、冰箱、房屋、雜貨店或電費」，司法部長在訴訟中寫出對拜登監管權力的憂心。

起訴書中也提到，拜登的行為是「屬於國會專有的權力，是典型立法行動」，且這道命令引發的後果也是災難性的，「如果命令生效，它將在未來數十年內對美國經濟造成數千億或數兆美元的損失」、「它將破壞工作機會、扼殺生產、箝制美國的能源獨立，甚至抑制農業，讓人們不敢創新，並使工作家庭陷入貧困。這道命令破壞了國家的主權，並讓美國自由的基礎流下了眼淚」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法