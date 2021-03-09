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    中國、俄羅斯攜手 將在月球打造國際研究站

    中國「長征5號」火箭去年11月24日攜帶「嫦娥5號」月球探測器升空。（美聯社檔案照）

    中國「長征5號」火箭去年11月24日攜帶「嫦娥5號」月球探測器升空。（美聯社檔案照）

    2021/03/09 23:30

    〔編譯管淑平／綜合報導〕中國與俄羅斯官方9日宣佈，兩國已簽署備忘錄，將合作打造國際太空月球研究站。中國官方媒體新華社指出，該研究站將建立在月球表面或月球軌道，以利對月球探索、觀測和利用。

    俄羅斯國營航太公司「俄羅斯航太活動公司」（Roscosmos）發表聲明，俄羅斯航太與中國國家航天局（CNSA）將推動合作打造國際性的月球科學研究站，向所有有興趣的國家、國際夥伴開放使用，該太空研究站旨在加強研究合作，提高以造福全人類為宗旨的探索和使用太空於和平用途。

    新華社報導，中、俄兩國政府已經批准這份合作建設國際月球研究站的諒解備忘錄，該研究站是在月球表面或月球軌道上，打造一長期自主運行的綜合性科學實驗基地，可進行多目標、多學科科學活動，包括探索、觀測和利用月球、基礎科學實驗和技術驗證等。

    中國2003年啟動的探月計畫「嫦娥工程」，分無人探測、載人登月、建立月球基地3大階段；2019年「嫦娥4號」探測器首次達成在月球背面著陸，去年底「嫦娥5號」探測器攜帶月球岩石樣本返回地球。英國廣播公司（BBC）中文網報導，2016年中國載人航太工程副總指揮張育林曾說，「中國力爭用15到20年的時間，實現載人探月目標」。

    另外，中國「天問一號」探測器已於今年2月抵達火星軌道，預計5到6月在火星著陸。

    中國對太空探索野心勃勃，已引起美國軍方警惕，美國國防部曾指出，中國提高其太空實力，目的在於在危機時透過太空設施阻止敵人；美國國會也出於國安隱憂，禁止美國航太總署（NASA）與中國航太機構合作。

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