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    武漢肺炎》香港今增21人確診 8例本土病例 3例感染源不明

    香港今日新增的其中1例本土病例為日前爆發群聚感染的尖沙咀大型購物中心「K11 MUSEA」（見圖）內「名潮食館」的員工。（資料照，彭博）

    香港今日新增的其中1例本土病例為日前爆發群聚感染的尖沙咀大型購物中心「K11 MUSEA」（見圖）內「名潮食館」的員工。（資料照，彭博）

    2021/03/09 23:06

    〔即時新聞／綜合報導〕香港今日新增21例武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診病例，其中13例為境外輸入，8例為本土病例，而8例本土病例中，有3例感染源不明，但其中1位曾前往「海饌海鮮牛扒餐廳」，該餐廳目前累積4名確診病例，其中1位屬於日前爆發群聚感染案例的「名潮食館」感染群。

    綜合《香港01》《中新社》報導，香港今日新增21宗確診病例，其中13例為巴基斯坦、菲律賓等地的境外輸入病例，而在這13例中，7例所感染的病毒含N501Y突變，目前國際3大主要變異毒株（英國、南非、巴西）均含有N501Y突變。香港今日新增的另外8例本土確診病例中，有3例源頭不明。

    其中一位感染源不明的確診病例現年56歲，本月1日初感不適，上班到本月3日，7日才就醫，隨後確診，該名病例上月22日曾在銅鑼灣「海饌海鮮牛扒餐廳」用餐。

    香港衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君指出，「海饌海鮮牛扒餐廳」目前累積4名顧客確診，4人中的其中1人曾前往尖沙咀大型購物中心「K11 MUSEA」內「名潮食館」用餐，而日前「名潮食館」才爆發武漢肺炎群聚感染疫情，香港今日新增的確診本土病例中，便有1位是名潮食館職員，目前「名潮食館」感染群共累計50名確診病例。

    至於另外2例感染源不明的確診病例，港府已安排確診者住宅、工作場所相關人員進行採檢。據港府數據，目前香港累積1萬1121名確診病例，死亡病例則有202人。

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