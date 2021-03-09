梅根大爆王室秘辛 《每日郵報》打臉這幾點

梅根大揭皇室秘辛，在美國及英國引起極大迴響。圖為各報頭版。（法新社）

2021/03/09 15:20

〔即時新聞／綜合報導〕英國哈利王子與妻子梅根接受節目主持人歐普拉的獨家專訪大爆英國王室內幕，昨在美國CBS震撼首播後在美國及英國引起極大迴響，英媒《每日郵報》特別為此整理了一篇查核報導，詳細分析他們在專訪中提到的幾件大事。

根據《每日郵報》報導，首先，關於梅根聲稱自己在進入戀愛關係之前，從未研究過哈利或皇室家族，這與這對夫婦的傳記中的說法矛盾，幾乎不太可能；第二，梅根聲稱皇室不給兒子亞契頭銜，也不提供保護，其實是因為一項100多年前的規定，只有王位繼承的王室後代才能被任命為王子，因此當他的祖父查爾斯（Charles）登上王位時，亞契（Archie）才有權當王子，而成為王子或公主並不代表一定會受到警方的保護；第三，梅根聲稱已有20年沒有見過同父異母的姊姊薩曼莎（Samantha），卻被抓包有一張她在13年前參加薩曼莎畢業典禮的合照。

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報導提到，除了這些明顯有證據證明錯誤的言論以外，「哈利和梅根曾在婚禮的三天前秘密結婚」一事，被指為不太可能，因為英國教會的婚姻至少需要2名證人，已經合法結婚的夫婦也無法再結第二次婚，因此應無法『婚前秘密結婚』，除非為非正式婚禮；「凱特讓梅根在與哈利結婚前哭」、「宮殿撒謊以保護王室其他成員」、「梅根被禁止與她的朋友一起共進午餐」被指為有爭議；「皇室討論亞契的膚色有多黑」被指為幾乎無法驗證。

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