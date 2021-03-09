港立法會選舉 星島：改12月舉行

根據星島日報9日的報導，原定於9月5日舉行的香港立法會選舉將會延遲至12月舉行。圖為立法會議場。（中央社資料照）

2021/03/09 11:47

〔中央社〕據報導，原定於今年9月5日舉行的香港立法會選舉將會延遲至12月舉行，而負責選舉行政長官（特首）的選舉委員會則提出於9月選出。

根據星島日報今天的報導，中國全國人大常委會去年決定立法會選舉延遲不少於一年，所以延至12月選舉，仍然符合相關決定。

請繼續往下閱讀...

報導引述可靠消息指出，政府已暫定9月先行選出選委會，12月進行立法會選舉。

最新一屆立法會選舉原定去年9月6日舉行，但港府以2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情為由，去年中宣布延後至今年9月5日。

英文南華早報日前引述消息指出，立法會選舉將會再度延遲一年至2022年9月，原因是配合特首選委會改革。

報導表示，根據北京方面對香港選舉制度的改革，選委會成員將由目前的1200人增加到1500人，立法會議員由目前的70人增至90人。

據報導，改革後的選委會除了依舊選出特首外，還會被賦予選出部分立法會議員的權力。由於選委會選舉一般在12月舉行，因此今年的立法會選舉將延遲至2022 年9月。

特首林鄭月娥昨天表示，目前未知立法會選舉是否如期舉行。但她說，如果選委會被賦予選出立法會議員的新職能，按理是應該先選出選委會，然後才到立法會。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法