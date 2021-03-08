人大女代表當面用「廁所」奉承 習近平表情逐漸母湯

中國人大代表吹捧習近平「連廁所這樣的小事都爲老百姓想到了」，只見習近平一臉尷尬。（翻攝央視）

2021/03/08 18:16

〔編譯陳成良／綜合報導〕2015年中國最高領導人習近平指示發起「廁所革命」，但是中國官媒從2021年1月以來，群起批評「廁所革命」是「傷心工程」，是「面子工程」，主導「廁所革命」的官員更已經被當局抓了，結果在兩會期間，一名人大女代表當著習近平的面，吹捧他「連廁所這樣的小事都爲老百姓想到了」，只見習近平當時一臉尷尬，氣氛凍僵。

一名網友發佈的影片顯示，習近平在兩會期間參加人大代表座談會時，坐在前排的一個女性代表當著習近平的面讚嘆說：「農村的廁所可以說是最小最小微不足道的一件事，這樣的小事你都能替我們想到，他們都非常感激。」網友表示，習近平顯得很尷尬，有點「手足無措」的感覺。

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習近平自2015年起力推「廁所革命」，規劃在2020年底前於全中國新建、改建或擴建至少6.4萬座公廁，來推廣「上廁所」的文化。不料5年過去，成效依然沒有出來，許多蓋好的廁所因偷工減料、中共官員欺上瞞下，全淪為「擺設」。

另外，值得一提的是，2021年1月25日，中共紀委國家監委網站發布消息稱，曾經主導「廁所革命」的中共文化和旅遊部原黨組副書記、副部長李金早因涉嫌受賄罪被逮捕。李金早曾誇下海口：「將廁所革命進行到底」，但他被控嚴重違紀違法被開除黨籍和公職，還指搞迷信活動、家風敗壞、生活腐化、夥同家人收錢斂財。

人大女代表搞不清楚狀況，當面用「廁所」拍習近平馬屁，引發網友嘲諷熱議：「誰安排的這一齣？真是讓人尷尬」、「泱泱大國，這麼高層的會議，剛剛只在談廁所的事，你說到底是美國嚇尿了，還是自己失禁了！」「兩會女代表厚顏吹捧習近平廁所革命成果，習臉上掛不住了！」、「為將來的流放地點打下了良好的環境基礎。」

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