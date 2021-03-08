為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    人大女代表當面用「廁所」奉承 習近平表情逐漸母湯

    中國人大代表吹捧習近平「連廁所這樣的小事都爲老百姓想到了」，只見習近平一臉尷尬。（翻攝央視）

    中國人大代表吹捧習近平「連廁所這樣的小事都爲老百姓想到了」，只見習近平一臉尷尬。（翻攝央視）

    2021/03/08 18:16

    〔編譯陳成良／綜合報導〕2015年中國最高領導人習近平指示發起「廁所革命」，但是中國官媒從2021年1月以來，群起批評「廁所革命」是「傷心工程」，是「面子工程」，主導「廁所革命」的官員更已經被當局抓了，結果在兩會期間，一名人大女代表當著習近平的面，吹捧他「連廁所這樣的小事都爲老百姓想到了」，只見習近平當時一臉尷尬，氣氛凍僵。

    一名網友發佈的影片顯示，習近平在兩會期間參加人大代表座談會時，坐在前排的一個女性代表當著習近平的面讚嘆說：「農村的廁所可以說是最小最小微不足道的一件事，這樣的小事你都能替我們想到，他們都非常感激。」網友表示，習近平顯得很尷尬，有點「手足無措」的感覺。

    習近平自2015年起力推「廁所革命」，規劃在2020年底前於全中國新建、改建或擴建至少6.4萬座公廁，來推廣「上廁所」的文化。不料5年過去，成效依然沒有出來，許多蓋好的廁所因偷工減料、中共官員欺上瞞下，全淪為「擺設」。

    另外，值得一提的是，2021年1月25日，中共紀委國家監委網站發布消息稱，曾經主導「廁所革命」的中共文化和旅遊部原黨組副書記、副部長李金早因涉嫌受賄罪被逮捕。李金早曾誇下海口：「將廁所革命進行到底」，但他被控嚴重違紀違法被開除黨籍和公職，還指搞迷信活動、家風敗壞、生活腐化、夥同家人收錢斂財。

    人大女代表搞不清楚狀況，當面用「廁所」拍習近平馬屁，引發網友嘲諷熱議：「誰安排的這一齣？真是讓人尷尬」、「泱泱大國，這麼高層的會議，剛剛只在談廁所的事，你說到底是美國嚇尿了，還是自己失禁了！」「兩會女代表厚顏吹捧習近平廁所革命成果，習臉上掛不住了！」、「為將來的流放地點打下了良好的環境基礎。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    防止被下毒？中國兩會新焦點 習近平桌上有兩個茶杯
    2021/03/07 00:50

    防止被下毒？中國兩會新焦點 習近平桌上有兩個茶杯
    聞起來臭吃起來香？中國公廁驚見「傳統特色小吃」
    2020/09/14 00:55

    聞起來臭吃起來香？中國公廁驚見「傳統特色小吃」

    台灣褐藻醣膠研究有成 試驗成果豐碩
    中國糧食危機在即！人大：將具體規定「制止餐飲浪費」
    2020/08/13 22:24

    中國糧食危機在即！人大：將具體規定「制止餐飲浪費」
    胡，怎麼說》2878：1，接受一個中國就要吞下這個比數
    2020/05/29 09:37

    胡，怎麼說》2878：1，接受一個中國就要吞下這個比數
    中市府推「廁所革命」 挨批響應習近平計畫
    2019/10/08 19:12

    中市府推「廁所革命」 挨批響應習近平計畫
    國際今日熱門
    南非驚傳鱷魚集體逃 抓回45尾持續搜尋中
    2021/03/07 19:08

    南非驚傳鱷魚集體逃 抓回45尾持續搜尋中

    入住Airbnb聽見怪聲疑遭偷窺 一看通風口內竟藏有房間
    2021/03/07 20:05

    入住Airbnb聽見怪聲疑遭偷窺 一看通風口內竟藏有房間

    疑遭中、俄駭客入侵 歐盟藥管局輝瑞BNT疫苗資料外洩
    2021/03/07 19:05

    疑遭中、俄駭客入侵 歐盟藥管局輝瑞BNT疫苗資料外洩

    批外國媒體抹黑中國 王毅籲外媒客觀報導
    2021/03/07 19:11

    批外國媒體抹黑中國 王毅籲外媒客觀報導

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播