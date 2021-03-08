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    軍情動態》韓美聯合軍演啟動 為防疫全程以電腦模擬進行

    韓美聯合軍演於今日凌晨以電腦模擬的方式進行，全程嚴遵防疫規範。（路透）

    韓美聯合軍演於今日凌晨以電腦模擬的方式進行，全程嚴遵防疫規範。（路透）

    2021/03/08 14:04

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓與美國於今日凌晨展開上半年度的聯合指揮所演習（Combined Command Post Training），全程以電腦模擬的方式進行，並嚴遵守防止武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）的防疫措施。

    根據《韓聯社》報導，南韓及美國為了避免兩國參與聯合軍演的士兵有群聚感染武漢肺炎的風險，特別將指揮所分散在南韓聯合參謀本部、首都防衛司令部地下遮蔽物及京畿道城南市的駐韓美軍的地下指揮所等地共同以電腦演練。

    報導提到，聯合參謀本部相關人士指出，考慮到武漢肺炎的原因，今年的演習規模較往年相比「大幅縮小」。此次軍演沒有評估「完全作戰能力（FOC）」，僅就相關態勢進行預演，希望能透過預演區作戰，評估韓軍聯合司令部是否具備「指揮區作戰」的能力。

    報導指出，韓美雙方也將討論下半年度可否進行「完全作戰能力（FOC）」的評估，但若武漢肺炎疫情無法趨緩，下半年的軍演可能也會和此次相同，以電腦模擬的方式進行聯合指揮所演習，不實施野外機動訓練。

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