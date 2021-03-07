緬甸各地再爆抗議 前執政黨幹部遭警拘留後死亡

緬甸民眾今天再度廣泛發起行動，反對上月的軍事政變，圖為仰光街頭，示威者在警方催淚瓦斯中抗爭。（法新社）

2021/03/07 21:53

〔中央社〕緬甸民眾今天再度廣泛發起行動，反對上月的軍事政變，至少6座城市出現抗議。此時並傳出一名前執政黨「全國民主聯盟」（NLD）的幹部昨夜遭警方拘留時死亡。

死亡人員名為欽貌拉（Khin Maung Latt），目前還不知道他的死因為何。路透社看過的遺體照片顯示他頭上纏著一塊沾血的布。

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前國會議員西圖貌（Sithu Maung）透過臉書（Facebook）貼文表示，欽貌拉曾任他競選總幹事，昨天晚間在仰光（Yangon）的班貝坦區（Pabedan）被捕。

警方拒絕評論。

前政治犯協會（Former Political Prisoners Society）成員敦齊（Tun Kyi）則告訴法新社，58歲的欽貌拉是一名社區領袖，昨晚遭警方毆打後帶走，看來他經歷了一場殘酷訊問。

敦齊表示：「遺體已從明格拉東（Mingaladon）軍醫院運走，準備送往亞威（Yay Way）墓園。」

西圖貌的臉書貼文還提到，維安部隊昨晚也在搜索全國民主聯盟新聞人員貌貌（Maung Maung）的下落，但找不到他。

西圖貌表示：「貌貌的兄弟遭軍警毆打，還被倒吊起來折磨，因為軍警沒有人可抓。」

另一方面，安全部隊今天又在緬甸各地鎮壓多場抗議活動。

有影片顯示，警方在仰光和北部撣邦（Shan State ）的臘戍鎮（Lashio），朝抗議者施放催淚瓦斯和閃光彈。

一名目擊者說，警方在萬塔之城蒲甘鎮（Bagan）開槍驅離抗議者；多名居民也在社群媒體貼文說警方使用實彈。

目前尚無任何傷亡消息。

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