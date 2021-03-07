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    烏克蘭中選會正妹公務員抱怨自慰棒壞了 最後下場曝光

    烏克蘭中選會公關主任葉里曼珂在網上發文抱怨自慰棒壞掉，竟遭網友撻伐。（圖擷取自Angela Eremenko IG）

    烏克蘭中選會公關主任葉里曼珂在網上發文抱怨自慰棒壞掉，竟遭網友撻伐。（圖擷取自Angela Eremenko IG）

    2021/03/07 22:49

    〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭中央選舉委員會一名長相甜美的女員工，日前在社群平台上發文抱怨自己的自慰棒壞了，沒想到引來大批網友撻伐。對此她覺得自己遭到網路霸凌，而身邊同事不僅沒有給予支持，還給她「不友善」的感覺，最後她被迫決定離職。

    綜合外媒報導，烏克蘭中選會一名30歲的公關主任葉里曼珂（Angela Eremenko），日前在社群平台上發文抱怨自己的自慰棒壞掉，並將過程描述出來，沒想到卻引起社會大眾不滿，認為她身為公務員不該使用「不堪入目」的字眼，甚至還有人痛批她「沒腦」、「妓女」等。

    葉里曼珂感到十分不解，本月4日在IG上發文表示，自己只是發了一篇自慰棒壞掉的文，底下就湧入數百則批評留言；她直言公務員也是人，也會有性慾，但顯然烏克蘭社會並沒有準備將他們看作是「一般人」，刻板印象認為公僕就是應該謹言慎行，不能提敏感話題。

    葉里曼珂自認遭網路霸凌，自己服務的單位和同事也沒有給予任何支持，甚至在她周遭瀰漫不友善的氛圍，最後實在忍不住的她憤然提出離職。葉里曼珂透露，自己離職後開始寫新書，當中就有長達25頁都在講關於性慾的話題。

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