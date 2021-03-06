紀念抗議第100天 印度農民佔領新德里高速公路5小時

印度農民今天（6日）聚集在新德里郊外一條6線道寬的高速公路，佔領時間長達5小時，以彰顯農民對政府發起抗議的第100天，圖為印度農民2月6日抗議。（路透資料照）

2021/03/06 16:32

〔即時新聞／綜合報導〕印度農民今天（6日）聚集在新德里郊區一條6線道寬的高速公路，佔領時間長達5小時，以彰顯農民對政府發起抗議的第100天，持續對印度總理莫迪（Narendra Modi）的政府施加壓力，其中有受訪農民稱印度政府根本看不見農民的痛楚。

據《路透》報導，印度農青與老農搭上各式汽車、卡車與拖拉機前往高速公路，進行了5個小時的封路，以反對印度政府2020年9月頒布的三項農業法，印度農民認為，政府作法將侵害農民利益，而莫迪則稱這些新法是對過時農業部門的改革，並形容這些農民的抗議是出於政治因素。

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《路透》指出，1位68歲農民受訪時說，「莫迪政府已經將抗議行動轉化為自我的議題，他們看不到農民的痛，是政府讓我們毫無選擇，只能走上街頭抗議」，印度農民持續數月的抗爭，的確獲得了國際關注與支持，但在雙方的數輪談判中，仍未取得實質成果，目前仍有成千上萬的農民在新德里郊外地區紮營，要求政府撤回政策。

儘管多數抗議活動為和平進行，但在1月26日的抗議中，不幸發生一連串暴力事件，致使1名抗議人士身亡，而印度當局更以對該事件報導不實為由，向8名記者提起刑事訴訟。國際組織人權觀察（Human Rights Watch）上月透過聲明表示，「印度當局對抗議活動的回應多在在抹黑和平抗議者、抹黑對政府的批評者和起訴報導這些事件的人」。

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