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    美軍普遍睡眠不足 美國防部研究 ：陸軍最血汗

    美軍普遍有睡眠不足的現象，並且最常發生在有作戰或部署任務的軍人，以及美軍的訓練人員。圖為美軍士兵在伊拉克一間民宅的廚房小憩。（法新社）

    美軍普遍有睡眠不足的現象，並且最常發生在有作戰或部署任務的軍人，以及美軍的訓練人員。圖為美軍士兵在伊拉克一間民宅的廚房小憩。（法新社）

    2021/03/05 23:51

    〔即時新聞／綜合報導〕美國國防部近來提交一份報告給美國國會，而報告顯示美軍普遍有睡眠不足的現象，並且最常發生在有作戰或部署任務者及訓練人員，其中又以陸軍為最。但睡眠不足與其說是戰時例外，不如說是種對軍人身心都可能產生負面影響的軍隊文化。

    美國「軍事」（Military.com）網站引述這分報告指出，部署在阿富汗的美國陸軍士兵，高達86％每晚睡眠不足7小時；駐阿富汗美國空軍每晚平均睡眠時間則為6.7小時，其中有15％每晚睡不到4.5小時；另一份研究則顯示，駐阿富汗美國海軍每晚平均睡眠5.9小時，有67％睡不到7小時。總體而言，美國陸軍平均睡眠時數最少，空軍相對最多。

    美軍受訓時也常發生睡眠不足的情況，為了模擬戰時狀態，受訓人員通常每晚只睡5到6個小時，還可能被吵起來好幾次，陸軍遊騎兵學校（Ranger School）學員每晚甚至常常只睡3個小時。

    報告指出，讓美軍士兵獲得充分睡眠這件事並未獲得美軍指揮官重視，而睡眠不足更像是慣例而非例外，咖啡因雖能提神，但無法取代睡眠，反而會助成睡眠不足的現象。睡眠不足可能導致身心失調、工作表現欠佳、甚至引發意外。2017年，美國海軍發生2起撞船事件，共計17名水手喪生，事故調查雖皆總結為人為疏失，但睡眠不足在2起事故中也扮演了舉足輕重的角色。

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