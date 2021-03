緬甸鎮壓再傳1死 安理會閉門會議料「中俄將從中作梗」

2021/03/05 23:34

〔即時新聞/綜合報導〕緬甸軍方武力鎮壓示威民眾引起各國譴責,聯合國安理會也將召開閉門會議,商討具體作為,但中國與俄羅斯已被預料會從中作梗,將無法作出有效的制裁行為。另外,緬甸第二大城瓦城今天又傳出1名手無寸鐵的民眾遭槍殺身亡,緬甸軍方的血腥紀錄再添一筆。

《法新社》報導,緬甸軍警今天依舊在各地武力鎮壓示威民眾事件。數百名工程師在瓦城街頭高呼著「釋放我們的領袖」口號,要求軍方還給國務資政,也是緬甸實質上的國家領導人翁山蘇姬(Aung San Suu Kyi)人身自由。翁山蘇姬自政變以來便遭軍方軟禁至今。

當地醫護人員向法新社證實,在示威途中,一名幫忙用路障拖延維安部隊的年輕人,不幸頸部中彈身亡,而他年僅26歲。

根據《美聯社》報導指出,緬甸軍方為了控管資訊,制止民眾群集示威,宣布禁用在緬甸最受歡迎的臉書(Facebook),然而諷刺的是,緬甸軍方所屬的5個YouTube頻道,也因為多次違反使用者條款而遭到官方刪除。

另外,儘管聯合國安理會預定於今天稍晚舉行閉門會議,但由於俄羅斯以及中國擁有否決權,因此外界並不期望聯合國對緬甸軍方採取任何行動,就算有,成效應該也不大。

聯合國「緬甸事務特使」柏其納(Christine Schraner Burgener)指出,她曾對緬甸軍方提出警告,「聯合國可能會採取強力的手段」,但對方卻輕描淡寫地回答「我們已經很習慣『制裁』了,我們以前也是這樣過日子的。」

新加坡外交部長維文(Vivian Balakrishnan)也表示,西方國家針對緬甸軍方將領的制裁起不了太大的效果,關鍵還是在緬甸人民身上。「外界的壓力也有其極限。」

Mourners attend the funeral of Zin Ko Ko Zaw, who was shot dead when police and soldiers attacked protesters in Myingyan, central Myanmar on Wednesday. More than 50 have been killed during crackdowns on unarmed protesters since the Feb. 1 coup, the UN has said. pic.twitter.com/oHw7AnRziZ