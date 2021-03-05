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    緬甸鎮壓再傳1死 安理會閉門會議料「中俄將從中作梗」

    緬甸民眾無法接受軍方政變奪權的荒誕行徑，紛紛在各地發動示威。（法新社）

    緬甸民眾無法接受軍方政變奪權的荒誕行徑，紛紛在各地發動示威。（法新社）

    2021/03/05 23:34

    〔即時新聞／綜合報導〕緬甸軍方武力鎮壓示威民眾引起各國譴責，聯合國安理會也將召開閉門會議，商討具體作為，但中國與俄羅斯已被預料會從中作梗，將無法作出有效的制裁行為。另外，緬甸第二大城瓦城今天又傳出1名手無寸鐵的民眾遭槍殺身亡，緬甸軍方的血腥紀錄再添一筆。

    《法新社》報導，緬甸軍警今天依舊在各地武力鎮壓示威民眾事件。數百名工程師在瓦城街頭高呼著「釋放我們的領袖」口號，要求軍方還給國務資政，也是緬甸實質上的國家領導人翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）人身自由。翁山蘇姬自政變以來便遭軍方軟禁至今。

    當地醫護人員向法新社證實，在示威途中，一名幫忙用路障拖延維安部隊的年輕人，不幸頸部中彈身亡，而他年僅26歲。

    根據《美聯社》報導指出，緬甸軍方為了控管資訊，制止民眾群集示威，宣布禁用在緬甸最受歡迎的臉書（Facebook），然而諷刺的是，緬甸軍方所屬的5個YouTube頻道，也因為多次違反使用者條款而遭到官方刪除。

    另外，儘管聯合國安理會預定於今天稍晚舉行閉門會議，但由於俄羅斯以及中國擁有否決權，因此外界並不期望聯合國對緬甸軍方採取任何行動，就算有，成效應該也不大。

    聯合國「緬甸事務特使」柏其納（Christine Schraner Burgener）指出，她曾對緬甸軍方提出警告，「聯合國可能會採取強力的手段」，但對方卻輕描淡寫地回答「我們已經很習慣『制裁』了，我們以前也是這樣過日子的。」

    新加坡外交部長維文（Vivian Balakrishnan）也表示，西方國家針對緬甸軍方將領的制裁起不了太大的效果，關鍵還是在緬甸人民身上。「外界的壓力也有其極限。」

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