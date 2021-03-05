疫情後首次出行 教宗今飛抵伊拉克

教宗方濟各的座機於當地時間下午1點55分抵達巴格達國際機場，伊拉克總理哈德米代表全國人民歡迎他的到訪。（美聯社）

2021/03/05 21:31

〔即時新聞／綜合報導〕天主教教宗方濟各（Pope Francis）今（5）日抵達了伊拉克首都巴格達，成為史上首次造訪伊拉克的教宗。僅管伊拉克目前仍受武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）侵擾，但教宗的造訪仍受到伊拉克人民的熱烈歡迎。

綜合外媒報導，梵蒂岡代表團專機於當地時間下午1點55分飛抵巴格達國際機場，伊拉克總理哈德米（Mustafa al-Kadhimi）代表全國人民迎接教宗的蒞臨。方濟各在與哈德米握手寒暄時並未配戴口罩，但在交談結束後隨即又將其戴上。

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這是自武漢肺炎大流行以來，方濟各第一次離開梵蒂岡出行，但伊拉克當前正受第2波武漢肺炎疫情所苦，每天新增的病例數字均在5000人以上，伊拉克政府因此不得不在教宗訪問期間採取封鎖措施。

已接種過疫苗的方濟各在行前曾表示，「我會試著遵照指示並盡量不跟每一個人都握手，但我也不希望跟他們太過生疏。」

方濟各在為期4天的行程中將乘坐飛機與直升機造訪伊拉克各地，包括2010年遭受恐怖攻擊的巴格達聖母救贖教堂（Our Lady of Salvation Church）以及曾受伊斯蘭國（IS）擄掠的尼尼微（Nineveh）以及摩蘇爾（Mosul），總行程預計超過1400公里。

方濟各此行的最大目的是為了團結伊拉克境內的基督信眾。伊拉克的基督徒曾經是這個國家重要的少數派，但自2003年美伊戰爭之後，基督徒的處境便每況愈下，許多人因遭受歧視與暴力迫害而逃離，人數也從原本的150多萬人銳減至不到40萬人。

另外，方濟各也預計在週六到訪什葉派聖城納傑夫，與伊斯蘭教什葉派最高領袖，現年90歲的阿亞圖拉西斯塔尼（Grand Ayatollah Ali Sistani）進行閉門會談。

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