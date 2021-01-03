不限首都圈！ 韓全國明起禁止5人以上聚會

南韓為嚴防武肺擴散，雖單日確診數下降，但仍宣布從明日開始擴大5人以上聚會禁令至全國。（美聯社檔案照）

2021/01/03 15:29

〔即時新聞／綜合報導〕南韓中央防疫部門在元月2日宣佈，將原本至3日截止的現行防疫措施，延長14天至元月17日，並從明天開始，將原本只有首都圈禁止5人以上聚會的禁令，擴大至全國實施。

根據《韓聯社》報導，截至南韓時間3日凌晨零時，單日確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）病例是657例，雖較前日824例減少，但因週末檢測數量有下降，疫情仍可能在蔓延，為進一步防疫，南韓政府將5人以上聚會禁令擴大到全國外，也繼續延長聖誕元旦特別防疫措施。

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南韓衛生部長權德哲表示，首爾地區維持第2高層級（2.5級）的隔離政策，其他地區維持在第3高層級（2級），持續2週，直到元月17日。

中央防疫對策本補充，未來的2週是防疫的關鍵期，如果武肺疫情能在1個月之內保持穩定減少幅度，便可透過接種疫苗或武肺特效藥來預防及治療。

根據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的實時數據顯示，南韓通報病例總數為6萬3千244人，死亡總人數為962人，雖疫情基本再生數已從上月的1.4降至1.1，但疫情仍不容小覷，因此擴大防疫禁令。

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