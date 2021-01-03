為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    不限首都圈！ 韓全國明起禁止5人以上聚會

    南韓為嚴防武肺擴散，雖單日確診數下降，但仍宣布從明日開始擴大5人以上聚會禁令至全國。（美聯社檔案照）

    南韓為嚴防武肺擴散，雖單日確診數下降，但仍宣布從明日開始擴大5人以上聚會禁令至全國。（美聯社檔案照）

    2021/01/03 15:29

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓中央防疫部門在元月2日宣佈，將原本至3日截止的現行防疫措施，延長14天至元月17日，並從明天開始，將原本只有首都圈禁止5人以上聚會的禁令，擴大至全國實施。

    根據《韓聯社》報導，截至南韓時間3日凌晨零時，單日確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）病例是657例，雖較前日824例減少，但因週末檢測數量有下降，疫情仍可能在蔓延，為進一步防疫，南韓政府將5人以上聚會禁令擴大到全國外，也繼續延長聖誕元旦特別防疫措施。

    南韓衛生部長權德哲表示，首爾地區維持第2高層級（2.5級）的隔離政策，其他地區維持在第3高層級（2級），持續2週，直到元月17日。

    中央防疫對策本補充，未來的2週是防疫的關鍵期，如果武肺疫情能在1個月之內保持穩定減少幅度，便可透過接種疫苗或武肺特效藥來預防及治療。

    根據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的實時數據顯示，南韓通報病例總數為6萬3千244人，死亡總人數為962人，雖疫情基本再生數已從上月的1.4降至1.1，但疫情仍不容小覷，因此擴大防疫禁令。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    朝鮮粉專PO文嗆南韓防疫不力！網友：金正恩「一發」即可收拾
    2021/01/02 22:56

    朝鮮粉專PO文嗆南韓防疫不力！網友：金正恩「一發」即可收拾
    南韓再增1029例確診病例 明將調整防疫措施
    2021/01/01 11:22

    南韓再增1029例確診病例 明將調整防疫措施
    首爾看守所819人確診！ 犯人隔鐵窗求救如監獄版「和平醫院」
    2020/12/30 10:56

    首爾看守所819人確診！ 犯人隔鐵窗求救如監獄版「和平醫院」
    南韓明年第2季開始接收莫德納疫苗 將引進2千萬人份
    2020/12/29 14:49

    南韓明年第2季開始接收莫德納疫苗 將引進2千萬人份
    武漢肺炎》韓看守所群聚又增748確診 李明博和朴槿惠戒護就醫
    2020/12/28 20:56

    武漢肺炎》韓看守所群聚又增748確診 李明博和朴槿惠戒護就醫

    2020年度輕鬆理財APP：投資人首推…
    國際今日熱門
    祈求疫情快走？一張照讓日本人哀嘆：看來疫情不會結束了
    2021/01/02 18:18

    祈求疫情快走？一張照讓日本人哀嘆：看來疫情不會結束了

    許智峯及家人信用卡被取消 批滙豐行為如強盜
    2021/01/02 17:39

    許智峯及家人信用卡被取消 批滙豐行為如強盜

    願榮光歸香港！流亡港人元旦四海齊唱反送中主題曲
    2021/01/02 20:18

    願榮光歸香港！流亡港人元旦四海齊唱反送中主題曲

    打到一半沒電！中國LOL比賽突斷電 中網友批淪笑柄
    2021/01/02 17:47

    打到一半沒電！中國LOL比賽突斷電 中網友批淪笑柄

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播