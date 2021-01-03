1/6大選結果將認證 挺川11位共和黨參議員拒絕接受

包括克魯茲在內的11位共和黨參議員將反對國會計算的選舉人團投票結果。（美聯社）

2021/01/03 07:47

〔即時新聞／綜合報導〕美國國會即將在1月6日計算選舉人團選票及宣布總統當選人，不過目前有11位共和黨籍聯邦參議員在週六發表聯合聲明，表示計劃在國會計算選舉人團票時拒絕接受選舉人團投票，並要求緊急成立委員會，對選舉詐欺行為進行調查。

綜合外媒報導，參議員克魯茲（Ted Cruz）在週六宣佈聯合聲明，表示11位共和黨籍聯邦參議員將會拒絕接受來自爭議州的選舉人團投票結果，直到這些爭議州針對選舉結果進行審查為止。聲明中指出，他們的行動與共和黨眾議員們的挑戰代表著自南北戰爭以來撤銷總統選舉結果所作的最大努力。

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除了克魯茲以外，其他10位參加聯署的參議員分別為威斯康辛州參議員強森（Ron Johnson）、奧克拉荷馬州參議員蘭克佛德（James Lankford）、蒙大拿州參議員戴恩斯（Steve Daines）、路易斯安那州參議員甘迺迪（John Kennedy）、田納西州參議員布雷克本（Marsha Blackburn）、印第安納州參議員布勞恩（Mike Braun）、懷俄明州參議員魯米斯（Cynthia Lummis）、堪薩斯州參議員馬歇爾（Roger Marshall）、田納西州參議員哈格蒂（Bill Hagerty）及阿拉巴馬州參議員圖柏維爾（Tommy Tuberville）。

而現任共和黨籍聯邦參議員霍利（Josh Hawley）在去年12月30日表示，他將會反對國會認證結果，因為「某些州」並未遵守該州的選舉法。霍利指出，國會該調查這些選民舞弊的指控，以及採取措施以確保選舉公正，他也批評臉書與推特在處理選舉相關內容的做法，有如幫拜登助選。

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