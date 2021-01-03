翻出民主黨挑戰選舉人票舊帳 共和黨參議員嗆雙標

密蘇里州共和黨籍聯邦參議員霍利（見圖）表態將在聯席會議上挑戰選舉人票，遭民主黨批評，然而民主黨在本世紀也曾在共和黨籍總統候選人當選時，在聯席會議上挑戰過選舉人票。（法新社）

2021/01/03 00:37

〔即時新聞／綜合報導〕密蘇里州共和黨籍聯邦參議員霍利（Josh Hawley）日前表態將在6日的聯席會議上挑戰爭議州的選舉人票，招致民主黨痛批。然而，民主黨在本世紀共和黨籍總統當選時，都曾在認證各州選舉人票的聯席會議上提出挑戰。

綜合外媒報導，2004年美國總統大選，前總統小布希（George W. Bush）擊敗民主黨籍總統候選人高爾（Al Gore），前民主黨籍加州聯邦參議員波克塞（Barbara Boxer）在2005年聯席會議時，就曾挑戰當時投給小布希的俄亥俄州選舉人票，認為俄州發生了選民投票權遭剝奪的現象。

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霍利指出，民主黨長久以來都會質疑選舉誠信問題，波克塞當時也獲得許多民主黨人讚賞，如今這些民主黨人卻反過來批評他的舉動。對此，波克塞表示，自己不曾後悔當時提出挑戰的舉動，還說霍利和她的狀況不能相提並論。2005年那時，高爾已經承認敗選；今年，川普卻試圖操縱人們去推翻大選結果。

另外在2016年，川普擊敗民主黨籍對手希拉蕊（Hilary Clinton）後，民主黨在2017年初的聯席會議上也挑戰了選舉人票11次，認為川普是在俄羅斯操縱和選民壓迫（voter suppression）的情況下勝選的，惹得當時還是副總統的拜登（Joe Biden）在主持會議時耐不住煩躁表示，「結束了！」、「不會有辯論！」

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