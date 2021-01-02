為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    日本人瘋了？把武漢肺炎「當神崇拜」 東京街頭籲路人取下口罩

    在疫情嚴重的東京，竟有一群人在街頭舉標語，呼籲路人「別戴口罩，露出笑容」，他們並稱，武漢肺炎出現，是為了淨化世界，讓世界「重生」。（擷取自推特）

    在疫情嚴重的東京，竟有一群人在街頭舉標語，呼籲路人「別戴口罩，露出笑容」，他們並稱，武漢肺炎出現，是為了淨化世界，讓世界「重生」。（擷取自推特）

    2021/01/02 23:16

    〔即時新聞／綜合報導〕日本正受武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）第三波疫情衝擊，沒想到，在疫情嚴重的東京，竟有一群人在街頭舉標語，呼籲路人「別戴口罩，露出笑容」，他們並稱，武漢肺炎出現，是為了淨化世界，讓世界「重生」。

    一張圖片近日在台灣社群網路流傳，圖中10幾人站在街頭舉著「不要戴口罩」、「口罩毫無意義」的標語，他們身後還有面大大的板子寫著「世界開始重生」，意指武漢肺炎降臨，就是為了讓世界再生。

    對此，根據日媒報導得知，該照片抗議事件發生在2020年12月13日，這群人數10來人的男女在東京新橋一間私人PCR（聚合酶連鎖反應）檢測中心外舉標語抗議。根據一名成員在推特發布的影片，他們還發著傳單大聲喊「讓我們脫下口罩並微笑！」事件曝光後，引起日本網友議論，討論這群人真正目的為何？有人認為，這群人認為武漢肺炎就是一場陰謀論，實際上根本就是假的。

    近日，這張照片輾轉流傳到台灣，讓網友十分震驚，紛紛在相關討論留言表示「民智未開的人在什麼地方都有耶」、「末日教派的一種」、「適者生存，不適者淘汰」、「低能兒淨化不完」；臉書上也有居住當地網友分享，早在數月前就曾看到該團體，當地都沒什麼人理他們，也視之為「邪教團體」。

    另外，疑為該團體幹部的日本國民主權黨黨魁平塚正幸曾多次在YouTube分享其活動影，不過立刻就被封鎖，無論他創了多少個新帳號，馬上就會被YouTube發現並封鎖。平塚正幸多次在街頭鼓吹民眾不要戴口罩，更曾發起不戴口罩搭乘地鐵活動，最後他於去年12月24日被逮捕。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    東京

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    日本首都圈4知事聯合請命！政府將對嚴峻形勢發表聲明
    2021/01/02 20:52

    日本首都圈4知事聯合請命！政府將對嚴峻形勢發表聲明
    疫情擴大！日本首都圈東京等4地 要求晚間8時後避免出門
    2021/01/02 19:44

    疫情擴大！日本首都圈東京等4地 要求晚間8時後避免出門

    過年別只會摸八圈　試試家庭式品酒會
    祈求疫情快走？一張照讓日本人哀嘆：看來疫情不會結束了
    2021/01/02 18:18

    祈求疫情快走？一張照讓日本人哀嘆：看來疫情不會結束了
    疫情快撐不住！日首都圈3縣跟進東京 促中央發布緊急事態宣言
    2021/01/02 16:37

    疫情快撐不住！日首都圈3縣跟進東京 促中央發布緊急事態宣言

    2020年度輕鬆理財APP：投資人首推…
    日本重症患者716人創新高 東京神奈川疫情嚴峻
    2021/01/01 20:09

    日本重症患者716人創新高 東京神奈川疫情嚴峻
    國際今日熱門
    悚！森林搜出24斷肢5頭顱 竟是同一人棄屍
    2021/01/02 09:39

    悚！森林搜出24斷肢5頭顱 竟是同一人棄屍

    葡萄牙接任歐盟主席國 總理：重任在肩
    2021/01/02 06:03

    葡萄牙接任歐盟主席國 總理：重任在肩

    白宮國安會推文 盼2021強化美台經濟聯繫
    2021/01/02 01:30

    白宮國安會推文 盼2021強化美台經濟聯繫

    挪威土石流 1死9失蹤
    2021/01/02 01:54

    挪威土石流 1死9失蹤

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播