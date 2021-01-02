日本人瘋了？把武漢肺炎「當神崇拜」 東京街頭籲路人取下口罩

在疫情嚴重的東京，竟有一群人在街頭舉標語，呼籲路人「別戴口罩，露出笑容」，他們並稱，武漢肺炎出現，是為了淨化世界，讓世界「重生」。（擷取自推特）

2021/01/02 23:16

〔即時新聞／綜合報導〕日本正受武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）第三波疫情衝擊，沒想到，在疫情嚴重的東京，竟有一群人在街頭舉標語，呼籲路人「別戴口罩，露出笑容」，他們並稱，武漢肺炎出現，是為了淨化世界，讓世界「重生」。

一張圖片近日在台灣社群網路流傳，圖中10幾人站在街頭舉著「不要戴口罩」、「口罩毫無意義」的標語，他們身後還有面大大的板子寫著「世界開始重生」，意指武漢肺炎降臨，就是為了讓世界再生。

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對此，根據日媒報導得知，該照片抗議事件發生在2020年12月13日，這群人數10來人的男女在東京新橋一間私人PCR（聚合酶連鎖反應）檢測中心外舉標語抗議。根據一名成員在推特發布的影片，他們還發著傳單大聲喊「讓我們脫下口罩並微笑！」事件曝光後，引起日本網友議論，討論這群人真正目的為何？有人認為，這群人認為武漢肺炎就是一場陰謀論，實際上根本就是假的。

近日，這張照片輾轉流傳到台灣，讓網友十分震驚，紛紛在相關討論留言表示「民智未開的人在什麼地方都有耶」、「末日教派的一種」、「適者生存，不適者淘汰」、「低能兒淨化不完」；臉書上也有居住當地網友分享，早在數月前就曾看到該團體，當地都沒什麼人理他們，也視之為「邪教團體」。

另外，疑為該團體幹部的日本國民主權黨黨魁平塚正幸曾多次在YouTube分享其活動影，不過立刻就被封鎖，無論他創了多少個新帳號，馬上就會被YouTube發現並封鎖。平塚正幸多次在街頭鼓吹民眾不要戴口罩，更曾發起不戴口罩搭乘地鐵活動，最後他於去年12月24日被逮捕。

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