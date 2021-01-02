日媒爆中共高層走私中國疫苗赴日 中國駐日使館回應了

有日本媒體披露，一名與中共有密切關係的中國人士將疫苗走私進日本，提供給多位知名企業家在內的日本富豪接種。疫苗示意圖。（法新社）

2021/01/02 21:53

〔即時新聞／綜合報導〕有日本媒體披露，一名與中共有密切關係的中國人士將武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗走私進日本，提供多位知名企業家在內的日本富豪們接種。對此，中國駐日使館回應，對個別日本媒體未經核實有關情況，即對中國武漢肺炎疫苗對外合作「妄加評論」表示強烈不滿。

據日本《每日新聞》報導，日本某資訊科技業的社長及其妻子，去年12月12日晚間前往東京品川區一間診所，當時由院長本人及一名中國男子出面接待，雙方在簡短的談話後便進行疫苗接種流程。

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中國男接著從隔壁房冰箱中取出一個約A4大小的不鏽鋼盒子，打開後內部藏有兩個注射器及一個5毫升容器，上面的標籤寫有日期、「COVID-19」及「新冠肺炎疫苗」等字樣，而標籤顯示是中國醫藥集團所製造的疫苗。

報導指稱，去年11月以來日本已知有18名知名企業家、富裕人士及其家屬透過此管道接種中製疫苗，費用為一人施打一次一萬日圓（約新台幣2700元）；《每日新聞》並稱，這批疫苗是由一名與中國共產黨高層有密切關係的中國人士所提供。

對此，中國駐日本大使館發言人在官網刊文回應，「中國政府高度重視疫苗生產和流通安全，嚴格執行疫苗全流程管理，願同各國共同打擊整治疫苗制假售假、非法外流等違法犯罪行為，切實保障疫苗研發、生產、流通、使用安全，確保新冠肺炎疫情防控工作有序開展」。

中國駐日本大使館發言人強調，「我們對個別日本媒體未經核實有關情況即對中國新冠肺炎疫苗對外合作妄加評論表示強烈不滿，希望有關媒體切實承擔傳媒責任，確保涉華報導真實、客觀，避免對日本民眾形成誤導」。

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