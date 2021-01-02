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    抗疫期看A片、出門6高級車代步 中國44歲貪官GG了

    中國黑龍江省雞西市恆山區委原書記的44歲孔令寶，因在武漢肺炎疫情抗疫期間辦事不力，上班時間偷看A片，出門有6種名車代步，總貪汙金額近千萬人民幣，被基層全面揭發而落馬。（圖擷取自中共中央紀委國家監委網站）

    中國黑龍江省雞西市恆山區委原書記的44歲孔令寶，因在武漢肺炎疫情抗疫期間辦事不力，上班時間偷看A片，出門有6種名車代步，總貪汙金額近千萬人民幣，被基層全面揭發而落馬。（圖擷取自中共中央紀委國家監委網站）

    2021/01/02 19:40

    〔即時新聞／綜合報導〕中國黑龍江省雞西市恆山區委原書記的44歲孔令寶，因在武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情抗疫期間辦事不力，上班時間偷看A片，出門有6種名車代步，總貪汙金額近千萬人民幣，被基層全面揭發而落馬。

    中國嚴打官場貪污，近年查緝力度深入二、三線地方政府，據中共中央紀委國家監委網站1日發布消息 指出，1975年出生的孔令寶是黑龍江省雞西市恆山區委原書記，曾任雞西市財政局副局長，市政府辦黨組書記、主任，恆山區委副書記、政府區長以及恆山區委書記。

    文章指出，孔令寶31歲當上副科長後，用6年時間就成長為正處級幹部，幾年後一躍成為主政一個區的「一把手」，曾是他人眼中的「政治明星」。文章稱，孔令寶做事風格跋扈，專搞一言堂，只在乎謀求個人私利的小算盤；疫情期間曾對下屬說，「我看疫情沒啥事，不要整得全區人心惶惶的，我看天塌不下來。我老婆孩子都在哈爾濱等我回家過年，有什麼事年後再說。」

    據辦案人員介紹，在疫情防控指揮部指揮期間，孔令寶「晚上臨睡前在黃色網站充值、購買、觀看黃色視頻，滿足自己的低俗生活趣味。第二天上班心不在焉、萎靡不振，嚴重影響疫情防控指揮工作。」導致恆山區佔全市確診病例的52.17%，成為疫情重災區。孔令寶也成為黑龍江省第一個因抗疫不力被立案調查的黨政主要領導幹部。

    孔令寶接受調查時透露自己貪污歷史，指每到年節，個別單位會安排財務人員拿著禮金來「拜訪」，隨著大權在握變本加厲，「大額賄賂來者不拒，小額賄賂也從不嫌棄。」

    孔令寶外出時更講究排場，根據不同需要備有轎車、越野車、商務車；公務出行要坐邁騰、個人出行要坐奧迪、家庭出行要坐商務、下雪路滑要坐越野，截至案發，孔令寶控制、使用的車輛共6輛，修車費用均由公款處理，加油卡均向他人索要。

    孔令寶囂張貪污行為被揭發後懊悔地寫下懺悔書，稱「我後悔呀，我恨呀，恨我不知足，恨我沒有把握好，才會有今天的結局，我正值壯年之際，正值韶華之際，卻要在獄中虛度光陰」。

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